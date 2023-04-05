Bakan Kurum: “Milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a rekor bir oyla destek verecek”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ben inanıyorum, aziz milletimiz Türkiye'yi karşılıksız seven, ülkemizi kalkındıran, şehirlerimizi ayağa kaldıran liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a rekor bir oyla destek verecek” dedi.

Bakan Kurum, Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan depremzede ailelerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Kurum, afet bölgesinde vefat edenlerin yürek yangınını hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi. Türk milletinin bütün varlığıyla, bütün gücüyle depremden etkilenenlerin yardımına koştuğunu anlatan Kurum, afetin ilk anından itibaren tek amaçlarının depremden etkilenen şehirleri daha güçlü bir şekilde inşa ve ihya etmek olduğunu belirterek, “Bize ne aceleniz var diyorlar, biz de diyoruz ki bu acele değil; mega projelerin hamisi, dev yatırımların öncüsü, yapılacak 650 bin konutun teminatı olan liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın azmidir, vizyonudur, ufkudur” diye konuştu.

“Ankara'mızı beceriksizlerin insafına terk etmeyeceğiz”

Her zaman eser üreten, hizmet eden ve şehre değer katan işlerin yanında olduklarını vurgulayan Kurum, “Varsın birileri bizi eleştirsinler, yaptığımız işleri görmezden gelsinler ve biz aynı anlayışla bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Biz Milli Mücadele'nin kalbini, Gazi Başkentimizi, güzel Ankara'mızı, 81 ilde olduğu gibi o ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. Depremzede kardeşlerimizle nasıl bir olduysak işin sonuna kadar yine onlarla birlikte olacağız. Her zaman deprem bölgesinde olacak, depremzedelerin yanında olarak ihtiyaçlarını gidermenin derdi içerisinde olacağız. 81 şehrimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“Bir tarafta milletin masasında, diğer tarafta büyükelçilerin masasında oturanlar var”

Kurum, seçimlere 40 günden az bir süre kaldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

“Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın şafağındadır. Tablo ortadadır, her şey belli, durum nettir. Bir tarafta üreten, ihraç eden, ekonomi büyüsün, vatandaşı için istikrar sürsün diyen Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta üretimi durdurmayı, iş yapan müteahhitleri tehdit ederek iş yapmalarını engellemeyi, borç almayı, dışa bağımlı olmayı, ülkeye koalisyon getirmeyi amaçlayanlar var. Bir tarafta milletin masasında oturanlar var, diğer tarafta büyükelçilerin masasında oturanlar var. Biz milletimizle her zaman beraber olduk ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde beraber olmaya devam edeceğiz.”

“Milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a rekor bir oyla destek verecek”

“Allah'ın izniyle de 14 Mayıs'ta kurulacak sandıkta, milletten gereken cevabı alacaklar” diyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ben inanıyorum, aziz milletimiz Türkiye'yi karşılıksız seven, ülkemizi kalkındıran, şehirlerimizi ayağa kaldıran liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a rekor bir oyla destek verecek. 15 Temmuz'da, bizzat millet tarafından, hain darbecilere karşı kurulan güç birliği olan Cumhur İttifakı'na dev bir destek verecek, durmak yok Türkiye Yüzyılı'na devam, diyoruz. Biz 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize ne söz verdiysek onları tuttuk. Allah izin verirse 1 yıl içinde afet bölgesindeki konutları bitirerek sizlere teslim edeceğiz ve gelecek ramazan ayında sizlerle birlikte sizlerin mutluluğuna şahit olacağız.”

Programa TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, depremzede aileler ve davetliler de katıldı.