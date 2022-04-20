Bakan Kurum: "Okullarda iklim değişikliğini daha çok öğreteceğiz, müfredatımızda daha çok derste yer alacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam iftar programı için gittiği Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Kurum, Gençlik Buluşması'nda gençlerin sorularını yanıtlayarak sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde katıldığı iftar programının ardından Ankara Evinde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden ve merak ettikleri soruları cevaplandıran Bakan Murat Kurum, Nallıhanlı gençler için bir Gençlik Merkezi yapma sözü verdi ve gençlere daha iyi bir gelecek sunmak, her türlü imkana erişmelerini sağlamak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Bakan Kurum, "Siz gençler Türkiye'nin geleceğisiniz. Sizler için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerin bize verdiği destekleri ve güveni boşa çıkarmayacağız. Daha iyisini, daha güzelini yapmanın gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

“İnsanlık, tüm dünyada tasarruf ekonomisini uygulamak zorundadır”

Gençlik Buluşması'nda Bakan Kurum'a iklim değişikliği ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar soruldu. Kurum, dünyanın sanayileşme ve daha pek çok etkiden kaynaklı olarak ısındığını, zararlı gazların atmosfere bırakıldığını, bundan dolayı pek çok afetin yaşandığını kaydetti.

Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Havamız, suyumuz, kısaca tüm doğal kaynaklarımız sınırsız değil. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iklim değişikliği için topyekün mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 2053 yılı için ‘net sıfır emisyon' hedefi ortaya koyduk. Yerelden ulusala, iklim değişikliği ile uyum ve eylem planlarını hayata geçiriyoruz. Sıfır atık projeleri yürütüyor, yaygınlaştırıyoruz. Artık sizler de evlerinizde dikkat ediyorsunuz: Cam şişeleri, karton, metal atıkları çöpe atmıyor, ayrıştırıyorsunuz. Ürünleri geri dönüşüm sayesinde yeniden kazanıyoruz. Bugün israf edilenin sadece dörtte birini dönüştürebilirsek bile dünyada yardım bekleyen tüm ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir noktasına geliriz. İnsanlık, tüm dünyada bu tasarruf ekonomisini uygulamak zorundadır."

“Evimizdeki yaşam kültürünü de değiştirmek zorundayız”

Yenilenebilir enerjiye öncelik verdiklerinin altını çizen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanayide yenilenebilir enerjiyi zorunlu hale getirdiklerini vurgulayarak, "Evimizdeki yaşam kültürünü de değiştirmek zorundayız. Okullarda iklim değişikliğini daha çok öğreteceğiz, müfredatımızda daha çok derste yer alacak. Gençlerde çevre ve doğa konusunda farkındalığın yükselmesini arzu ediyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir soru da Bakan Kurum'dan gençlere

"Peki, siz Bakan olsaydınız ne yapardınız? Nasıl bir Nallıhan, nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?" sorusunu gençlere yönelten Kurum, buluşmaya katılan Nallıhan Çayırhan Spor Kulübü sporcularından, “Futbol sahası yapar ve gençlere ekipman desteği verirdik” cevabını aldı. Bunun üzerine Bakan Murat Kurum, Nallıhan Belediye Başkanı'nın desteği ve çalışmalarıyla spor kulübüne destek vereceklerini dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, keyifli sohbet için gençlere teşekkür ederek gecenin anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.