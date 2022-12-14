İhlas Haber Ajansı

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Bakan Kurum, Şırnak Valisi Bilgin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şırnak Valisi Osman Bilgin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ile görüştü.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörden temizlenen Şırnak'ımızı yaptığımız konutlar, okullarla yeniden inşa ettik. Yatırımlarımızın devamı da gelecek. Şehrimizin çehresini değiştirecek projeleri, ihtiyaçları Şırnak Valimiz Osman Bilgin ve AK Parti Şırnak Milletvekilimiz Rizgin Birlik ile konuştuk” ifadelerini kullandı.

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