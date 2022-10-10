Bakan Kurum: “Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona gelindi”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona geldik. Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçemizi yeni yerine taşımaya başladık. Yeni Yusufeli'ni biz çok beğendik“ dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Artvin'in Yusufeli ilçesini yeni yerine taşımaya başladıklarını belirten Bakan Kurum, “TOKİ'mizle inşasını yaptık. Ve Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona geldik. Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçemizi yeni yerine taşımaya başladık. Yeni Yusufeli'ni biz çok beğendik” ifadelerini kullandı.

Yeni Yusufeli projesi

Yusufeli ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi.

26 Şubat 2013 yılında temeli atılan Çoruh Nehri'nin üzerine 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise “çift eğrilikte ince kemer baraj tipi” kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatını tamamladı. Baraj inşaatı ile birlikte ilçe merkezi ile köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak.

Çalışmalar tamamlandı

Yusufeli'nde yeni yerleşim yerinde 4 etap halinde sürdürülen alt ve üst yapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamladı. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2 katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi. Yusufeli'nde alt ve üst yapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 2 etap taşınmaya hazır hale getirildi. Yeni yerleşim yerinde 2 bin 698 konut 321 iş yeri 22 arsa için hak sahibi bulunuyor.

“Yenilenen yerleşim yeri TOKİ Başkanlığınca, yaklaşık 800 bin metrekare bir inşaat alanında gerçekleştirildi”

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, “Bakanımız Murat Kurum'un himayelerinde yenilenen yerleşim yeri TOKİ Başkanlığınca, yaklaşık 800 bin metrekare bir inşaat alanında gerçekleştirildi. Konutlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, kamu binalarıyla, ticari üniteleriyle, köy yapılarıyla, kırsal konutları ile birlikte bu yapım süreçleri gerçekleştirildi” dedi.

“6 haftada planladığımız takvime uyduk”

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine taşınma sürecine geçildiğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

“Taşınma sürecinde 1'inci ve 3'üncü etap dediğimiz bölgelerimizin tamamı tamamlandı. Bütün enerji verileri de sağlandı ve bu bölgede taşınma süreci başladı. 2'nci ve 4'üncü bölgede ise taşınmaya engel bir durum olmamakla beraber vatandaşımızın bütün hassasiyetlerini göz önüne alarak, peyzajı ile yeşili ile tam anlamıyla bitmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Valiliğimiz bünyesinde, yaklaşık 6 haftadır kesintisiz koordinasyon gerçekleştiriyoruz. 6 haftada planladığımız takvime uyduk. 1 ve 3'üncü bölgede şu anda 70'e yakın vatandaş ve birkaç esnafın taşınma sürecini başlattı. Taşınması gereken 7 tane köy vardı. Burada 1 köy tamamı ile taşındı. Diğer köylerin de taşınma süreci devam ediyor.”

“TOKİ Başkanlığımızca yapımı gerçekleştirilen yöresel mimariye uygun, güvenli ve çevre dostu yapılara vatandaşlar taşınmış olacak”

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde yapılan konutların yatay mimariye uygun olduğunu vurgulayan Aslan, “TOKİ Başkanlığımızca yapımı gerçekleştirilen yöresel mimariye uygun, güvenli ve çevre dostu yapılara vatandaşlar taşınmış olacak. Kamu binalarının taşınma süreci 2 hafta önce başladı. Şu anda tamamlanmak üzere artık okullarımızın taşınma süreci planlanmaya başladı ve kamu binalarımız da kesintisiz hizmet veriyor” diye konuştu.

“Baraj su tutmaya hazır halde”

Yeni Yusufeli ilçe merkezinin yapılaşmasının tamamlandığını belirten Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise “Vatandaşımızı hak sahibi olanların da kuralarını çektik ve şu anda yerleşime başladık. Baraj şu an su tutmaya hazır halde. İnşallah kısa süre içerisinde yeni Yusufeli'ne taşınarak, barajda su tutmaya başlayacağız. Vatandaşlarımız çok memnunlar. Eksikler mutlaka var. Eksikleri belirliyoruz, istişare edip çözüm önerileri geliştiriyoruz. Güzel bir ilerleme sağladık” cümlelerine yer verdi.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, gerek çevre düzeni olarak gerek yeni taşınan vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını gidermek için her hafta Yusufeli'nde bulunmaya devam ediyor.