İhlas Haber Ajansı

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Bakan Kurum: “Tuz Gölü'ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi.



Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar. Tuz Gölü anlık” ifadelerini kullandı.

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