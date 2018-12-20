Bakan Kurum: “Yılda 300 bin konut dönüştürülecek”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedefin bakanlık olarak yılda 300 bin konutu dönüştürmek olduğunu belirterek, “Gecekondu yerine 30 katlı bina istemiyoruz, buna da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis salonunda düzenlenen Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nda başta Ankara olmak üzere Türkiye'deki kentsel dönüşüme ve bu konuda atılacak adımlara dikkat çekildi. Panelist olarak Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çödek, SUR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Polar İnşaat Genel Müdürü Kaan Yücel, DAP İnşaat Yönetim Kurlu Başkanı Ziya Yılmaz'ın katıldığı kurultayı Sabah Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz, politikacılar ve davetliler takip etti. Programın açılışında konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz, “Sabah Gazetesi olarak uzun yıllardır inşaat sektörünün tartışma platformu haline geldik. Kentsel dönüşümde mütekabiliyet, diğer pek çok konuları gündeme getirmek, hükümet ve sektör arasında bir köprü olmak gibi işlev gördük. İnşaat sektörünü dışarıda bırakan bir sistem yürütülemez. İnşaat sektörünün sıkıntılı anlarda enteresan bir çözüm üretme kabiliyeti var. İnşaat durursa Türkiye durur, bunu biliyoruz. Sektörün durmaması için açıkçası bunun çözümlerini de bulacağız. Gönül ister ki çözümler kalıcı olsun. Bu tür kurultaylarla birlikte bunu kurumsallaştıran bir hale getirdik” dedi.

“Dikkate alınması gereken kendi öz kimliğini yansıtan şehirler inşa etmektir”

ATO Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekecek, “Küreselleşme konusu kentleri doğrudan etkiliyor. Teknolojik gelişmelerin nimetleri, akıllı şehirler kavramıyla kent hayatına yansıyor. Şehri oluşturan unsurlardan bir kültür, diğer insanın mutluluğudur. Burada dikkate alınması gereken kültürel dokuyu koruyan, kendi öz kimliğini yansıtan şehirler inşa etmektir. Şehirler akıllanırken tarihe de, kültüre de sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğine inanıyoruz. ATO olarak bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim” diye konuştu.

“İnşaat sektörü lokomotif olmaya devam edecek”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bakanlık olarak kurultaydan alınacak verilerle kentsel dönüşüme örnek projeler katmak arzusunda olduklarını ifade ederek, “İstatistik vermek istiyorum. 2017 yılında BM raporunda dünya nüfusu 1 milyar artarak 7,6 milyar seviyesine gelmiş. 2050 yılında dünya genelinde 10 milyar nüfus bekliyoruz. Türkiye'de yıllık yüzde 1,5 artış var. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 88'i şehirlerimizde yaşıyor. Konut adeti 19.5 milyon. Dolayısıyla inşaat sektörümüz ülkemizde ve diğer ülkelerde lokomotif olmaya devam edecek. Sanayi mi inşaat mı tartışmasını yapmıyoruz. İki olguyu da birbirinden ayırmaya gerek olmadığını düşüyorum. Gelişen ülkelerde her ikisi de önemli. Daha bu sabah Yalova Çınarcık'ta 4,5 şiddetinde bir deprem yaşadık yerin 7 kilometre altında. Allah'a şükür can ve mal kaybı yok ancak bu depremlerde geçmişte kaybettiğimiz 80 bin canımız var, onu hatırlatıyor" diye konuştu.

“Dönüşüm kaçınılmaz”

"Bu dönüşümün bir kaçınılmaz olduğunu hepimiz biliyoruz" diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu kentsel dönüşüm hamlesi ile bugüne kadar 662 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bugüne kadar bakanlık olarak kentsel dönüşüm projelerinde kredi desteği olmak üzere 8,5 milyar TL kaynak aktarıldı. Gelecek 20 yılda 6 milyon 700 bağımsız bölümün dönüşmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bakanlık olarak yılda 300 bin konutu dönüştürmek. Bu dönüşümlerde önceliğimiz şudur; dönüşümü yapmadan önce belediye başkanımız, bakanımız oturacak halkla konuşacak. ‘Başlasın temel atalım da geri ne olursa olsun' değil. Resmi gazetede yayımlanan kanun ile birlikte artık yüklenicilerimiz bakanlığımızın belirlediği teknik ve mali kriterlere uymak zorundalar. Bu kriterleri yayınlayacağız."

"Gecekondu yerine 30 katlı bina istemiyoruz, buna da müsaade etmeyeceğiz"

Bakan Kurum, "Şehrin kültürüne, mimarisine uygun yerel malzemeler çıkacak. Gecekondu yerine 30 katlı bina istemiyoruz, buna da müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşın içerisinde olduğu değer esaslı projeler. Asıl olan depremden vatandaşımızın en az zararı görmesidir. Çökük, metruk ve afet riski görülen alanların dönüşümü çok önemli. En son Erzurum'a gittik. Çok kadim bir şehir. Şehir meydan düzenlemesi yapacağız hem de tarihimizi gün yüzüne çıkarıp gelecek nesillerimize aktarma fırsatımız olacak. Bizim tarihimiz bin yıla dayanıyor. Ecdadın bize bıraktığı eserleri ortaya çıkarıyoruz ve buna devam edeceğiz. Tarihi kentlerimiz ortaya çıkaracak projeler ortaya koyacağız" dedi.

“İstanbul'da kentsel dönüşüme hız vereceğiz”

İstanbul'da dönüşümde çok büyük yol katettiklerine dikkat çeken Bakan Kurum, "Gaziosmanpaşa'da dönüşüm projelerimiz var. Bakanlık olarak bin 500, 2 bin konutun dönüşümüne gireceğiz. Üsküdar'da yine bir projemiz var. Rezerv olarak 3. havalimanının yanında 7 bin bağımsız bölüm üreteceğiz. Enerjiyi ve zamanı verimli kullanmak adına havalimanı yanında projelerimiz olacak. Böylece İstanbul'da bu tip projelerle kentsel dönüşüme hız vereceğiz. Akıllı şehirleri unutmamamız gerekiyor. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. 2. yüz günlük eylem planlarımızı uyguluyoruz. Ekonomik savaş ile ilgili yapmamız gerekenleri süratli bir şekilde yapıyoruz. Her türlü alt yapının ve ihtiyaçların karşılandığı projeleri ülke sathında 81 ilimizde uygulayacağız. Her ilimizde bunu görüyor olacağız” ifadelerini kullandı.