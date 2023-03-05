Bakan Kurum: “Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ilk etapta 349 kalıcı konutla ilgili çalışma başlatılmasının yer aldığı bir video paylaşarak, “Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir'de de kazmayı vurduk” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Tavşantepe mevkiinde ilk etapta inşa edilecek 349 kalıcı afet konutu için ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı. Bakan Kurum, depremin etkilediği diğer bölgelerde de aralıksız devam eden zemin etüt çalışmalarının hemen ardından ilk kazmaların hız kesmeden atıldığını belirtti. Bakan Kurum, Doğanşehir'deki afet konutları için inşaat çalışmalarına başlanıldığının anlatıldığı bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak, “Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir'de de kazmayı vurduk” dedi.

Bakan Murat Kurum, yayımladığı diğer mesajında ise, “78 noktadan 44'ünde 19 bin 464 metrelik sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz. 50 bin 565 hektar alandaki mikrobölgeleme çalışmalarında 3 bin 843 sondajdan 591'ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Doğanşehir'de TOKİ eliyle 105 metrekare, 3 oda 1 salondan oluşan afet konutları inşa edilecek”

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Doğanşehir'de ilk etapta 349, ikinci etapta ise 608 afet konutunun inşa edileceği ifade edildi. Yapılacak afet konutlarının maksimum 5 katlı olarak planlandığı belirtilerek, 105 metrekarelik 3+1 konutlar yapılacağı ve şehrin tarihi ve kültürünün korunacağı vurgulandı.

“Afet konutları bilimsel raporlar ışığında belirlenen en doğru ve sağlam zeminlere inşa edilecek"

Açıklamada deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projelerin planlandığı belirtilerek, depremin ağır hasar verdiği yerlerde de yeni master plan çalışmalarının hayata geçirildiği aktarıldı. Yapılan master plan çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin en ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil olmak üzere zeminin her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikrobölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla jeolog ve jeofizik mühendisleriyle eş zamanlı incelendiği belirtildi. Bu çalışmalar çerçevesinde yapılacak afet konutlarının en doğru, en sağlam zeminde radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa sürecinin eş zamanlı yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük “afet konut seferberliği”nin yürütüldüğü belirtilerek, yeni konutların fay hatlarına uzaklıkları ve deformasyon haritalarının çıkarıldığı bildirildi. Bu haritalar çerçevesinde oluşturulan yerleşim alanlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde 405 bin konutun yapımına başlandığı ifade edilerek, 21 bin afet konutunun daha sözleşmelerinin yapıldığı belirtildi.