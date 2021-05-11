Bakan Kurum'dan Altındağ Belediyesi'ne ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Altındağ'da yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Yapımı devam eden Altın Bahçe ve Altın Şehir projelerini ziyaret eden Bakan Kurum'a TOKİ Başkanı Ömer Bulut da eşlik etti. Bakan Kurum'a Altındağ'a verdiği destekler için müteşekkir olduklarını ifade eden Başkan Balcı “Sayın Bakanımıza Altındağ'a ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalara gösterdiği yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin destekleriyle, söz verdiğimiz gibi, Altındağımızı 2023 yılına en iyi şekilde hazırlıyoruz” ifadelerini kıllandı.

Feridun Çelik Mahallesi'nde yapımı devam eden, 451 konut ve 5 dükkandan oluşan, eski adıyla Cinderesi Kentsel Dönüşüm Alanında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, “Cinderesi artık Altın Şehir oldu. Burada altın değerinde, bambaşka bir şehir doğuyor. Yatay mimariye uygun ve modern konutları, cami, çocuk parkı ve yeşil alanlarla tamamlayacak; vatandaşlarımızı en kısa sürede sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız inşallah” değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra Başpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden Altın Bahçe'yi ziyaret eden Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, burada da Başkan Asım Balcı'dan bilgi aldı. Başkan Balcı, “Başpınar'da yapımını sürdürdüğümüz 50 dönüm büyüklüğündeki millet bahçemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Altındağımızı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına en güzel şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.