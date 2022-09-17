İhlas Haber Ajansı

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Bakan Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: "Millete parmak sallamayı bırakın"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sosyal medya hesabından yanıt vererek, "Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yanıt vererek, "Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel. Millete parmak sallamayı bırakın” dedi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in hakaretlerine sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, “Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın! Yönetemediğiniz şehirlerin, 25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir'in sorunlarını çözün” ifadelerini kullandı.

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