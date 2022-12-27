Bakan Kurum'dan Erzurum Kent Meydanı çalışmalarıyla ilgili paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bakanlığın Erzurum'un kent meydanında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bir video mesaj yayımlayarak “Erzurum'a öyle bir meydan düzenlemesi yaptık ki binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet birikimi ortaya çıktı. Dadaşlar diyarına çok yakıştı” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Erzurum'a öyle bir meydan düzenlemesi yaptık ki binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet birikimi ortaya çıktı. Dadaşlar diyarına çok yakıştı” notuyla sosyal medya hesabından Erzurum'da bakanlığın yaptığı çalışmaları anlatan bir video mesaj yayımladı.

Bakanlık, video mesajında 7 bin yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'un kent meydanında yürüttüğü çalışmalarla tarihi dokunun yeniden gün yüzüne çıkarıldığını ve şehre geniş bir meydan kazandırıldığını anlattı.

“Tarihi kale; restorasyon, çevre ve peyzaj düzenlemesiyle bugünkü görünümüne kavuştu”

Erzurum'un kent meydanında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 4,5 hektarlık alanda 470 adet bağımsız bölüm yıkılarak ortadan kaldırıldı. Tarihi kale; restorasyon, çevre ve peyzaj düzenlemesiyle bugünkü görünümüne kavuştu. Yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, park yerleri ile insanların vakit geçirebileceği geniş bir meydan oluşturuldu. Sosyal donatı alanları ve yürüyüş yollarıyla da bu alan adeta şehrin cazibesi haline geldi. Ayrıca, vatandaşlara hizmet etmesi için kale çevresinde ticari alanlar oluşturuldu.

“Bizim tarihi anlayışımıza, estetik anlayışımıza çok uygun güzel bir çalışma olmuş”

Paylaşılan videoda, Erzurum'da yaşayan vatandaşlar da duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Erzurum'un çehresi değişti. Erzurum Kalesi tarihi olarak ortaya çıktı ve elbette çok güzel oldu. Tarihi yarımadaya Erzurum'un kavuşması tabii ki çok güzel bir durum. Burası tertemiz oldu. Kalenin etrafı açıldı. Ağaçlandırma, güzel oturma alanları da çok güzel oldu. Görsellik açısından, turizm açısından çok güzel gerçekten. Çok güzel görünüyor her yer, insanları buraya çekiyor. Eskisi gibi kasvetli bir havası yok. Bizim tarihi anlayışımıza, estetik anlayışımıza çok uygun güzel bir çalışma olmuş.”