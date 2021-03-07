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Bakan Kurum'dan ‘kentsel dönüşüme destek' paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün önemine değinen mesaj yayımladı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından, deprem nedeniyle insanların sevdikleri kişileri kaybettiğine dikkati çekerek kentsel dönüşümün önemine değinen bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, “Deprem nedeniyle çok acılar yaşadık. Sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Deprem değil, tedbirsizlik öldürüyor. Bu çağrıyı paylaşarak siz de destek olun, hayatınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın” ifadelerini kullandı.

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