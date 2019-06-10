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Bakan Kurum'dan “Sıfır Atık Projesi” paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi twitter hesabından başlattıkları “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili bir paylaşımda bulundu.


Paylaşımda, Emine Erdoğan himayelerinde başlattıkları, Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan “Sıfır Atık” Projesini bugün bir adım daha ileriye taşıdıklarını belirten Bakan Kurum, “Denizlerimizi ve su kaynaklarımızı korumak için Sıfır Atık Mavi adıyla yeni bir çevre seferberliği başlattık” ifadelerini kullandı.


Sıfır Atık Mavi Projesi çalışmalarını, 81 ilde bulunan tüm kıyı şeritlerinde, göl ve nehirlerde atıkların toplanmasını kapsayacak şekilde yürütecekleri bilgisini veren Kurum, “İnşallah bu seferberlikle denizlerimizi ve sularımızı atıklardan hep birlikte kurtaracağız” ifadelerini kaydetti.

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