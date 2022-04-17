Bakan Kurum'dan skolyoz hastası Elif'e destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam iftar programı için bulunduğu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Yeşildemir ailesini ziyaret etti. 6 çocuklu ailenin 9 yaşındaki kızları Elif'in skolyoz hastası olduğunu öğrenen Kurum, "Elif'in tedavi sürecinin yürütülmesi" talimatını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, dün akşam katıldığı AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı'nın iftar programının ardından ilçeden ayrılmadan önce ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Yeşildemir ailesinin evine de misafir olan Bakan Kurum, ailenin okul çağındaki çocukları Melisa (13), Esma (11) ve Elif'e (9) çanta ile kırtasiye malzemeleri, okul öncesi çağdaki çocukları Hamza Can (6), İsmail (4) ve Nuriye'ye (2) ise çeşitli oyuncaklar hediye ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Ailenin 9 yaşındaki kızları Elif'in tedavisi için 4 yıl önce Aydın'dan Ankara'ya geldiklerini öğrenen Bakan Kurum, skolyoz hastası Elif ile yakından ilgilendi. Kurum'a ailenin ikamet ettiği evin kira olduğu, çevre desteği ve sosyal yardımlarla geçindiği bilgisi verildi. Baba İdris Yeşildemir, kızları Elif'in tedavisinin Şehir Hastanesi'nde devam ettiğini, doktorlarının Elif'in durumunu takip ettiklerini ve yapılması gereken kalıcı tedavi yöntemini ilerleyen günlerde kendilerine bildireceklerini söyledi. Elif'in tedavisi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Kurum, “Gerek Şehir Hastanesi olsun, gerek başka yer olsun ne gerekiyorsa beraber yapalım” ifadelerini kullandı.

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle kendi işini yapamayan babaya alternatif iş

Mesleğinin ne olduğu sorulan baba İdris Yeşildemir, inşaat ustası olduğunu ancak kronik hastalıkları sebebiyle mesleğini yapamadığını, 4 aydır da çalışmadığını söyledi. Bakan Kurum, baba Yeşildemir'e de yardımcı olmak istediklerini söyleyerek, “TOKİ'nin site yönetimlerinde çalışır mısın?” diye sordu. İdris Yeşildemir'in teklifi kabul etmesi üzerine Bakan Kurum, babanın Gölbaşı ilçesinde bulunan TOKİ konutlarından birinin site yönetimine yerleştirilmesi talimatını verdi. Kurum, baba Yeşildemir'e, “Evinize yakın bir yerde site yönetiminde çalışırsın. Çocukların tedavilerini de beraber yaparız. Önümüzdeki hafta halledelim. Elif kızımızın da ameliyatla ilgili ya da başka ihtiyaçları olursa telefon numaranızı arkadaşlarımız alsın, arkadaşlarımız ilgilensin. Pazartesi arkadaşlarımızla beraber gidersiniz, hem iş konusunu halledelim hem de kızımızı gösterelim. Muhakkak doktorlarımız gerekeni yapmıştır” dedi.

Yeşildemir ailesinin evinden ayrılan Bakan Kurum, Gölbaşı esnafını da ziyaret ederek iş yeri sahipleri ve çalışanlarıyla sohbet etti.