Bakan Kurum'dan su kaynaklarının azalmasıyla ilgili uyarı

Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğimizi bu çerçevede günümüz şartlarına göre düzenledik. Resmi Gazete'de yayımlandı” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda su kaynaklarının hızla azaldığına vurgu yaptı.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Kurum, “Su kaynaklarımız hızla azalıyor. Böyle giderse çok uzak değil, 10 yıl içinde küresel su kıtlığı yaşanabilir. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğimizi bu çerçevede günümüz şartlarına göre düzenledik. Resmi Gazete'de yayımlandı" ifadelerini kullandı.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ndeki değişiklikle arıtma çamurunun ekonomiye kazandırılması hedefleniyor

Su kaynaklarının günün gelişen ve değişen şartları çerçevesinde korunması hedefiyle Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni düzenleme ile, arıtma çamuru ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, Arıtma Çamuru Yönetim Planı hazırlanması zorunluluğu getirilirken, arıtma çamurunun plansız şekilde yönetimi engellenmiş olacak. Yönetmelik ile, katma değer sağlayan bir kaynak olarak yönetimi için hukuki zemin sağlamlaştırılmış oldu.

Yönetmelik değişikliği ile belediyelere sıkı takip geldi

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ndeki değişikliğiyle artık kentsel atık suda endüstriyel atık su kirliliği tespit edilerek, kirliliğin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. Endüstriyel kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla belediye atıksu arıtma tesisleri için ilave izleme zorunluluğu getirildi. Kurulu kapasitesi 5 bin metreküp/gün ve üzerinde olan kentsel atıksu arıtma tesisleri çıkışında endüstriyel kirlilik parametrelerinin de izlemeleri yapılacak. Limit değerleri aşan parametre/parametreler, kentsel atıksu arıtma tesisinin deşarj standartları tablosuna eklenecek.

Göllerde dip taraması

Göllerde yapılacak dip tarama çalışmalarına belirli standartlar getirilerek, göllerdeki çamur kaynaklı kirliliğin önlenmesi amaçlanıyor.

Endüstriyel atık su deşarj standartlarında kısıtlama

Sektör bazlı mevcut atık su deşarj standartlarında Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresi için yüzde 50'ye kadar kısıtlamalara gidildi. Böylece, endüstriyel atık sulardan kaynaklanan su kirliliğinin azaltılarak su kaynaklarının kalitesinin arttırılması sağlanacak. Yapılan düzenlemeler ile ayrıca; maden sahalarında doğal olarak kendiliğinden çıkan suların alıcı ortama deşarjına ilişkin teknik detaylar belirlendi. 2 bin nüfusun altındaki küçük yerleşim yerlerinden kaynaklı evsel atık suların bertarafı için yerel şartlar dikkate alınarak daha sürdürülebilir alternatifler üretilebilmesine imkan tanındı.