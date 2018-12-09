Bakan Kurum'dan yerel seçim açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cadde ve sokaklarda AK Parti'nin broşür ve pankartlarını görmeyeceğiz. Belli saatler dışında da AK Parti otobüslerimiz propaganda yapmayacak. Dolayısıyla hem çevreye hem de gürültüye karşı çok büyük bir eylem başlatmış olacağız" dedi.

Yerli teknolojilerin sergilendiği Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fuarda yer alan stantları gezdi. Teknolojik ürünlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, karşılaştığı çocuklara da oyuncak araba ve bebek dağıttı.

Fuara daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katıldı. İki bakan bir araya gelerek sohbet etti. Fuar ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşüm Projesi Stratejisi"nin bu ay içinde açıklanacağını ve belediyelere gönderileceğini açıkladı. 2050 yılında nüfusun 10 milyar olmasının beklenildiğini dile getiren Kurum, "Nüfus 10 milyar olduğunda topraklarımız artmıyor, dolayısıyla daha verimli kullanmamız lazım. Bu manada bu fuar verimlilik adına teknolojinin, bilimin şehirlerimizde, evlerimizde kullanılması adına önemli. Hayatımızın her alanında artık bilgi ve teknoloji kullanacağız. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde dijital döneme geçtik. İnşallah yakın zamanda üç boyutlu tapuya da geçeceğiz. Zamandan ve insan kaynağından tasarruf etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlere değinen Kurum, AK Parti'nin seçim süreci boyunca afiş ve pankartla çevre kirliliğine yol açmayacağını belirterek, "Cadde ve sokaklarda AK Parti'nin broşür ve pankartlarını görmeyeceğiz. Belli saatler dışında da AK Parti otobüslerimiz propaganda yapmayacak. Dolayısıyla hem çevreye hem de gürültüye karşı çok büyük bir eylem başlatmış olacağız" diye belirtti.

Diğer yandan milli değerleri ön plana çıkaracak projeleri hayata geçirmek istediklerini aktaran Kurum, "Biz tüm ülkemizdeki tarihi kent meydanlarını yenileyeceğiz. Tarihimizi ve kültürümüzü öne çıkaracak projeler yapacağız. Şehrin kültürüne, mimarisine, yerel malzemeye uygun, sürdürülebilir projeler gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kurum, yapıların çok katlı olmayacağını da sözlerine ekledi.