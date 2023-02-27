Bakan Murat Kurum, Adıyaman'da barınma alanının kurulacağı bölgede incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut eliyle yapılacak ve yaklaşık 15 bin kişinin barınacağı 3 bin adet bağımsız bölümden oluşan geçici barınma alanının kurulacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, 313 dönüm alan içerisine TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılacak olan ve yaklaşık 15 bin depremzedenin yaşayacağı toplam 3 bin adet geçici yaşam birimi inşaat alanında çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. 313 dönüm alanda prefabrik ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek geçici yaşam alanında yapılar ısı ve su izolasyonu olan her biri 25 metrekareden oluşacak. Geçici yaşam alanlarında asgari ölçülerde bir ailenin ihtiyaç duyabileceği sıcak su, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası bulunacak. Geçici barınma alanları, içerisinde sağlık birimi, anaokulu, camii, lojistik birimi, yönetim binası, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş alanları ile projelendirildi.

Her türlü mevsimsel etkilere dayanıklı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, her yaşam biriminin depreme dayanıklı ısı yalıtımlı hafif çelik malzemesinden imal edildiği bilgisi verilerek, kalıcı konutların yapımı tamamlanana kadar, ikame etmeleri için tasarlanan bu yaşam birimlerinin her türlü mevsimsel etkilere dayanıklı olarak tasarlandığı ifade edildi.

Yapılar 25 metrekareden oluşacak

Yapılan açıklamada, 313 dönüm alanda prefabrik ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edileceği belirtilerek, “Geçici yaşam alanında yapılar ısı ve su izolasyonu olan her biri 25 metrekareden oluşacak. Geçici yaşam alanlarında asgari ölçülerde bir ailenin ihtiyaç duyabileceği sıcak su, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası bulunacak. Geçici barınma alanları, içerisinde sağlık birimi, anaokulu, camii, lojistik birimi, yönetim binası, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş alanları ile projelendirildi. Geçici barınma alanlarının inşaatı kısa sürede tamamlanarak afetzedelere teslim edilecek” denildi.