Bakan Murat Kurum: “Bizler hiçbir zaman sahadan, esnafımızın yanından ayrılmadık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Altındağ Siteler semtindeki esnafı ziyaret ederek, yapımı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından sürdürülen Yakacık Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ Siteler'de bulunan Keresteciler Merkez Camii'nde Cuma Namazı kıldıktan sonra Siteler esnafını ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti. Ziyareti sırasında bir cep telefonu mağazasını ziyaret eden Kurum, esnafla çay içerek sohbet etti. Esnaf ziyaretinde Bakan Kurum'a, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ak Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Ülkü Efe Demirhan ve çok sayıda bürokrat eşlik etti.

Bir cep telefonu mağazasını ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Ülkemizi etkiledi ama hamdolsun Cumhurbaşkanımız bütün sektörlere tarımda, turizmde, esnafına herkese elimizi uzatmaya çalıştık. Bizler hiçbir zaman, sahadan, esnafımızın yanından ayrılmadık. Vatandaşlarımızla iç içe onların ne ihtiyacı, talebi varsa gidermenin gayreti içerisinde olduk, bu anlayışla çalışmaları yürüteceğiz” dedi.

“Siteler, mobilyanın başkenti”

Ankara'ya önem verdiklerini ifade eden Bakan Kurum, Ankara'nın tüm ilçelerinde yatırımların devam ettiğini belirterek, “Şimdi sitelerdeyiz, burası tüm Türkiye'ye mobilyayı öğreten, üreten merkezi. Ankara nasıl Türkiye'nin Başkenti ise burada mobilyanın başkenti. Mobilyanın başkenti daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Ankara'yı daha da güzelleştirecek adımları hep beraber uyum içerisinde atıyoruz” diye konuştu.

“Sizlerin yanındayız”

Cep telefonu mağazası sahibi Fatih Arslan, vatandaş olarak dar bir boğazdan geçtiklerini belirterek, “Hepimizin, herkesin ekonomik sıkıntısı var ama mesele sadece ekonomik değil. Kanımızın son damlasına kadar Cumhurbaşkanımızın, sizlerin yanındayız. Vatandaş, devletin ne olduğunu bilen vatandaş. Devletçiliği, Milliyetçiliği bilen herkes Cumhurbaşkanımıza kanının son damlasına kadar yanında durmak zorunda” ifadelerini kullandı.

"Ankara'yı Türkiye Yüzyılında 'Yeşil Ankara' yapma anlayışıyla çalışıyoruz"

Bakan Murat Kurum, Siteler esnafı ziyareti ardından Yenimahalle'de bulunan ve yapımı TOKİ tarafından sürdürülen Yakacık Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Yakacık'ın Ankara'nın merkezi denilebilecek bir konumda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yakacık mahallesi muhtarımızla da az önce konuştuk. Burada 22 bin vatandaşımız yaşıyor. Yapmış olduğumuz 450'ye aşkın sosyal konutlarımızda da artık inşaatımız bitme aşamasına geldi. Burada sanayi sitemiz, sosyal konutlarımız, buradaki alt yapısıyla yollarıyla Yakacık ilçemiz bu bölgede parlayan bir yer haline gelecek. Üreten, ülke ekonomisine, Ankara'ya katkı sağlayan, istihdam oluşturan sanayi sitemizle birlikte burada geri dönüşüm faaliyetlerini sürdüreceğiz. Buradan topladığımız hammaddeleri de üretimde kullanmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Hurdacılar sanayi sitemizi de daha modern alanlara taşıyacağız. Ankara'yı Türkiye Yüzyılında büyüyen, gelişen ‘Yeşil Ankara' yapma anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.”