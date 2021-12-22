İhlas Haber Ajansı

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Bakan Muş: “Gürbulak'ta 462 kilogram sıvı metamfetamin yakalayan personelimizi tebrik ediyorum”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak’ta rekor miktar olarak kayıtlara geçen 462 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, yakalamayı yapan gümrük muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak'ta rekor miktar olarak kayıtlara geçen 462 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, yakalamayı yapan gümrük muhafaza ekiplerini tebrik etti.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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