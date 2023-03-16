Bakan Nebati, memleketi Şanlıurfa'dan mesaj verdi: “Devletimiz, Şanlıurfa'daki çalışmalarına devam etmektedir”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa'yı vuran sel felaketine ilişkin yayımladığı mesajda, “Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte sahada, Şanlıurfa'daki çalışmalarına devam etmektedir” ifadesini kullandı.

Şanlıurfa ve Adıyaman dün sağanak yağışların etkisiyle sele teslim oldu. Yaşanan felakette Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa'ya giderek bölgedeki çalışmaları takip etti ve koordinasyonunu sağladı. Nebati, sosyal medya hesabından sahadaki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte sahada, Şanlıurfa'daki çalışmalarına devam etmektedir. Yaralarımızı hızlıca sarmak için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.