Bakan Nebati ve Bakan Kirişci afet bölgesinde çalışmaları takip etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Koordinasyon toplantımızın ardından Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile birlikte kesintisiz bir şekilde devam eden saha çalışmalarını yerinde takip ettik. Tüm ekiplerimiz sahada teyakkuz halindedir. Gayemiz, bu afetin neden olduğu olumsuzlukları en kısa sürede bertaraf etmektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.