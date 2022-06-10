Bakan Nebati, yurt dışı yatırımcılarına yönelik tahsisli swap ile yatırım ortamı sağlanacağını duyurdu

Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı vesilesiyle bu kişilerin Türk Lirası cinsi varlıklara imkânının genişletilmesi ile yurt dışı yatırımcılara etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlanacağını belirtti.

Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkânı genişletilecektir. Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.