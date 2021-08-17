Bakan Özer: "2021'de toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Özer, "2021'de toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019'dan itibaren fikrî mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda, ilk adımı mesleki eğitimde atarak fikrî mülkiyet çalışmalarına, özellikle mesleki eğitim Ar-Ge merkezlerine ağırlık verdi. Çalışmalar sonucunda; 2020'de 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alındı. Bakanlığımız, ayrıca fen liseleri ve BİLSEM'lerde de fikrî mülkiyet çalışmalarını başlattı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere yönelik fikrî mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlenerek BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. Bu çalışmalar sonucunda, BİLSEM'ler 2021'in ilk altı ayında 101 patent, 168 faydalı model, 1695 tasarım ve 10 marka olmak üzere 1974 ürün başvurusunda bulundu. Her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021'de 183 ürün tescili almayı hedefliyordu. Başvurular sonucunda, 520 ürünün tescili alınarak 2021'in ilk altı ayında hedefe ulaşıldığı gibi yüzde 184 artış elde edildi.

Mesleki eğitimde ise 2021'de 850 ürün başvurusunda bulunuldu; 12 patent, 13 faydalı model, 45 tasarım ve 39 marka olmak üzere 109 ürünün tescili alındı. Mesleki eğitimde, 250 ürün tescili almayı hedefleyen Bakanlık, böylece ilk altı ayın sonunda bu hedefin de yüzde 44'ünü gerçekleştirdi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikrî mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli mesafe aldıkları değerlendirmesinde bulundu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yaptıkları iş birliği kapsamında 81 ilde yönetici ve öğretmenlere fikrî mülkiyet süreçleri ile ilgili verilen eğitimleri tamamladıkları bilgisini veren Bakan Özer, "Ayrıca, Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikrî mülkiyet ofisi kurduk. 2021'in ilk altı ayında mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikrî mülkiyet kapsamında toplam 2 bin 989 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve altı ay sonunda bu başvurulardan 638 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. Başvuruların çoğunluğu halen değerlendirme aşamasındadır" bilgisini paylaştı.

İlk altı ayda tescil hedefinin yüzde 85'i gerçekleşti

Fikrî mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mesleki eğitimde aldığımız mesafe sonrasında fen liselerimizde ve BİLSEM'lerde fikrî mülkiyet konusunda önemli adımlar atmaya başladık. Kurulan bu iş birliği ile 81 ildeki tüm fen liselerimizin ve BİLSEM'lerimizin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenledik. 2021'de 320 fen lisemizin ve 183 BİLSEM'in her birinin en az bir ürün tescil etmesini hedefliyoruz. Mesleki eğitimde de 250 ürün tescili hedefliyoruz. Dolayısıyla 2021'de toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. İlk altı ayda tescil hedefimizin yüzde 85'ine ulaşmış bulunuyoruz. İlk altı ayda elde edilen başarıya baktığımızda gelinen nokta oldukça sevindirici. Dolayısıyla 2021'de önümüze koyduğumuz hedefe kolaylıkla ulaşacağımız gibi hedefi aşacağımıza da inanıyorum. Böylece fikrî mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır."

Bu süreçteki çalışmalara desteğinden dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a teşekkür eden Özer, "Ayrıca bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'e, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'na, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu'ya, 81 il millî eğitim müdürüne ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum" dedi.