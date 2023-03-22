İhlas Haber Ajansı

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Bakan Özer: “27 Mart'ta afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz” dedi.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.


4 ilde eğitime başlanacak ilçelerin listesi ise şu şekilde:


"Malatya: Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan


Adıyaman: Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan


Kahramanmaraş: Andıran ve Ekinözü


Hatay: Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz."

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