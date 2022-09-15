Bakan Özer, Bakanlık yöneticileri ile yeni eğitim öğretim yılı değerlendirmesi için bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12 Eylül'de eğitim öğretim yılının başlamasının ardından birim amirleri ile toplantı yaptı. Toplantıda 5-9 Eylül tarihlerinde tamamlanan uyum ve okulların ilk haftasının değerlendirmesi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Sadri Şensoy, Nazif Yılmaz ve Osman Sezgin ile birim amirleri de katıldı. Toplantıda, eğitim yılı hazırlık dönemi ve başlangıcında Türkiye'nin dört bir yanında sahada bulunan birim amirleri, değerlendirmelerini paylaştı.

“Tüm Türkiye'deki okullarımıza 3 milyar 750 milyon liralık bütçe gönderdik”

2022-2023 eğitim öğretim yılını okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak başlattıklarını kaydeden Bakan Özer, "Tüm Türkiye'deki okullarımıza 3 milyar 750 milyon liralık bütçe gönderdik. Bu bütçeden temizlik ve kırtasiye malzemeleri, okulların büyük onarımlardan küçük onarımlarına tümünün giderleri karşılandı. 153 milyon ders kitabı ve 136 milyon yardımcı kaynak ücretsiz olarak öğrencilerimize ulaştırıldı. 60 bin temizlik elemanı okullar açılmadan 1 hafta önce göreve başladı. Çok daha hazırlıklı, çok daha temiz, güvenli ortamlarda çocuklarımızı karşılamanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

Uzman öğretmenlik eğitimini tamamlayamayan öğretmenler için ek süre

Birim amirleri toplantıda, ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge' çerçevesinde yapılan uzman öğretmenlik eğitimlerinin 9 Eylül gününe kadar uzatılmasına rağmen bazı öğretmenlerin eğitimleri yetiştiremediklerini, yüzde 98 ve yüzde 99 oranında kalan öğretmenlerin olduğunu belirtti. Bunun üzerine Bakan Özer, öğretmenlerin mağdur olmaması için sistemin 19 Eylül Pazartesi gününe kadar tekrar açılması talimatını verdi. Aynı çerçevede yürütülen başöğretmenlik eğitimleri de daha önce belirtilen takvim doğrultusunda 19 Eylül'e kadar devam edecek.