Bakan Özer, COP27'de Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili eğitim politikalarını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin eğitim alanındaki plan ve çalışmalarını Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) video mesajla anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) katılımcı ülkelere video mesajla hitap etti. Özer, Eğitim Bakanları oturumunda sunulan videodaki mesajında Milli Eğitim Bakanlığının iklim değişikliği ve çevre konularında yapmış olduğu ve ileriye dönük planladığı çok yönlü çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Mesajındaki konuşmasına Birleşmiş Milletler raporunu anımsatarak başlayan Bakan Özer, raporda dünyada yaşanan iklim değişikliği sonucunda 2030'a kadar küresel sıcaklığın bir buçuk derece artacağına işaret edildiğini kaydetti.

"İnsan yaşamını ve doğayı büyük risklerin beklediği bu süreçte tehlikeyi azaltmak, gelecek nesilleri korumak ve onlara temiz bir dünya bırakmak hepimizin en önemli vazifesidir" diyen Özer, "Bu bilinç ve sorumlulukla Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha temiz, daha yeşil ve daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Tüm kademelerimizdeki öğrencilerimizin çevre bilinci kazanmaları için çalışıyoruz"

Türkiye'de okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki öğrencilerin çevre bilinci kazanmaları adına çalıştıklarını dile getiren Özer, "İsraf ve tasarruf konularındaki hassasiyetlerinin gelişmesine, bu hususta bilgi, beceri ve tutumlarının oluşumuna katkı sunacak çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Özer, "Bakanlığımız çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesiyle, öğrencilerimizin sıfır atık yaklaşımını benimsemelerini ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"9 milyon öğrencimiz sıfır atık eğitimi aldı"

Özer, şöyle devam etti:

"29 bin 400 okulumuz 'Sıfır Atık Belgesi' ile sertifikasyon sürecini tamamlarken bin 325 okulumuzda 'Sıfır Atık Kütüphanesi' kuruldu ve 9 milyon öğrencimiz sıfır atık eğitimi aldı. 'Çevre Dostu 1000 Okul' projesi çerçevesinde ise inşa ettiğimiz okullarımızda öğrencilerimizin çevre bilincini yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu çerçevede enerji ve su tüketiminin azaltılmasına ve yenilenebilir enerji sağlanmasına yönelik okullarımızda uygunluk durumuna göre çatı ya da bahçe güneş enerji santralleri kuruyor, doğalgaz altyapısı olan okullarımızda ısıtma kazan sisteminin dönüşümünü sağlıyor, yağmur suyunun bahçe sulamada kullanılması amacıyla depolama sistemleri yapıyoruz."

"Öğrencilerimizin ekolojik okuryazarlık becerilerini artırmayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesinde genç nesillerin daha bilinçli olması için gerçekleştirilen çalışmalara değinen Özer, "Ortaokul düzeyinde öğretim programlarımızda çevre eğitimi ve iklim değişikliğine yer veriyoruz. Böylece öğrencilerimizin ekolojik okuryazarlık becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı, hazırladığımız 'İklim Değişikliği Eylem Planı' ile bir adım öteye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Söz konusu eylem planı çerçevesinde 2025 yılı sonu itibarıyla her tür ve seviyedeki öğretim programlarının, sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda çevre ve iklim değişikliği konularına uyumlu hale getirileceğinin altını çizen Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Öğretim programları ve eğitim materyallerinin çevre ve iklim değişikliği ile uyumunu değerlendiren bir envanter hazırlayacağız. Hazırlanan envanter raporu çerçevesinde ders kitaplarını da güncelleyeceğiz. Yaşanabilir bir dünya, eğitimle gelecektir. İklim değişikliği konusunda küresel düzeyde yapılacak çalışmalarla daha mutlu ve yaşanılabilir bir dünyanın temellerini de birlikte atmış olacağız. Ülkemiz bu konuda yapılan çalışmalarda her daim yer almış ve bundan sonra da yer almaya devam edecektir. İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde bu oturuma katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."