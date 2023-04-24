Bakan Özer: "Deprem bölgesinde eğitim verilmeyen hiçbir ilçe kalmadı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da katıldığı bir program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deprem bölgesindeki eğitim çalışmalarına ilişkin de konuşan Özer, sağlam binalarda eğitim yapmak koşuluyla deprem bölgesindeki tüm illerde eğitimde normalleşme sürecini devreye soktuklarını hatırlatarak, “Bugün itibarıyla artık deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim verilmeyen hiçbir ilçe kalmadı. Burada öncelik çocuklarımızın o tramvayı atlatmasına katkı sağlamaktı. Amaç müfredata dayalı bir eğitimi istikrarlı bir şekilde sürdürmek değildi. Çocuklar en fazla etkilenenler. Deprem ve olağanüstü en fazla yaralanmaya açık olan çocuklar. Onun için de çocukları o ortamlara çekmeye çalıştık” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde faaliyet yürüttüğüne dikkati çeken Özer, “16 Haziran'da eğitim öğretim tamamlandığı zaman öğrenme kayıplarıyla ilgili 10 ildeki öğrencilerimize yönelik ilave mekanizma üretmemiz gerekiyor. Geçen sene nasıl yaz okulları düzenleyip bilim, sanat, matematik ve yabancı dille ilgili öğrencilerimizi desteklemişsek bu defa hem bunlara devam ettirirken diğer taraftan öğrencilerimizin öğrenme kayıplarına yönelik olarak da hazırlık tamamladık. 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında öğrencilerimiz gönüllülük esasına dayalı olarak eğitimle öğrenme kayıtlarıyla ilgili hizmet alabilecekler” diye konuştu.

Özer, “Bir de 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman normal ders eğitim öğretimi devam ederken yine akşamları dersten sonra veya hafta sonları yine aynı telafi programının ikinci fazı devreye girecek. Yani 1 ay daha telafi programı yapacağız. Aynı şeyi gecikme yaşayan öğrencilerimiz için de şu anda cari olarak destekleme yetiştirme kurslarında yapıyoruz. Buradaki ana odak kitlemiz depremi bizzat yaşayan o bölgedeki öğrencilerimiz” ifadelerini kullandı.

Eğitim takviminde değişme yok

Okulların kapanıp açılma tarihlerinde değişiklik olup olmayacağına ilişkin Özer, şunları kaydetti:

“Olağanüstü koşullardan geçtiğiniz için süreçlere müdahale edip değiştirme yapmak istemedik. Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız. 2023-2024 eğitim yılının başlangıcını da zamanında yapacağız. Öne çekme gibi bir durum yok. Zaten telafi programını başarılı ve yoğun katılımlı şekilde tamamladığımız zaman öğrenme kaybıyla ilgili sıkıntı olmayacak. Zaten biz 2023-2024 eğitim öğretim yılında da destekleme yetiştirme kurslarıyla bu öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bakanlık o çocuklarımızın eksikliklerini gidermek için her türlü imkanlarını kullanacaklar. Burada önemli olan çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde psikolojik sağlamlıkla ayakta durabilmeleri. Birinci önceliğimiz bu. Öğrenme kayıpları rahatlıkla telafi edilebilecek kayıplar.”