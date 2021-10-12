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Bakan Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nezaket ziyaretinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ağırladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nezaket ziyaretinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ağırladı.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nezaket ziyaretinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı Bakan Özer'i tebrik etti. Bakan Özer ise ziyaretinden ötürü Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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