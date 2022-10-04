Bakan Özer, İlteriş Kutluk Kağan'ın anıt kompleksini keşfeden arkeoloji ekibinin temsilcilerini kabul etti

Göktürk Devleti Hükümdarı İlteriş Kutluk Kağan'ın anıt kompleksini keşfeden arkeoloji ekibinin temsilcilerini kabul etti.

MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Milli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Türk Akademisi arasındaki mevcut iş birlikleri değerlendirilerek yeni iş birliği olanakları ele alındı.

Görüşmede dil, tarih ve kültür birlikteliği bulunan Türk halkları arasında kardeşlik duygularını güçlendirmek adına Uluslararası Türk Akademisi'nin hayata geçirdiği çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Bakan Özer, “Umut ediyorum ki Türk Akademisinin eğitim ve bilim alanlarında yürüttüğü çalışmalar gençlerimizin birbirini daha iyi tanımalarına, anlamalarına ve sağlam kültürel bağlar oluşturmalarına fayda sağlayacaktır” dedi.

Ortak bilincin inşası için ortak Türk tarihi, edebiyatı ve coğrafyası dersi

Ortak bilincin oluşması adına ortak Türk tarihi, edebiyatı ve coğrafyasına yönelik başlatılan ders kitabı çalışmalarına Bakanlık olarak ilgili birimlerle koordineli bir şekilde katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Bakan Özer, şunları söyledi:

“Halihazırda ‘Ortak Türk Tarihi', ‘Türk Dünyası Coğrafyası' ve ‘Ortak Türk Edebiyatı' dersleri ortaöğretim kurumlarında uygulanan haftalık ders çizelgelerine seçmeli ders olarak eklendi ve bu dersler 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren 9, 10 ve 11. sınıflarda okutulmaya başlandı. Malumlarınız olduğu üzere 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Ortak Ders Kitapları Çalıştayı'nı Bakanlığımız ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirdik. Çalıştay bitiminde Ortak Türk Tarihi, Ortak Türk Edebiyatı ve Türk Dünyası Coğrafyası ders kitapları taraf ülkelerden gelen alan uzmanlarının da yer aldığı ilgili komisyonlarca onaylandı. Akabinde 24 Haziran 2022 tarihinde Nur-Sultan'da düzenlenen Uluslararası Türk Akademisi Bilim Konseyi Toplantısı'nda üye ülkelerin eğitim bakanları da ortak ders kitaplarının kabulüne ilişkin protokolü imzaladı.”

Türk dili konuşan ülkeler artık dünyaya daha güçlü bir mesaj verecek

Özer, “Dost ve kardeş ülkeler arasında eğitimde iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen bu adımı önemsiyorum. Ortak ders kitaplarının tam olarak hayata geçirilmesiyle Türk dili konuşan ülkeler olarak dünyaya güçlü bir mesaj vermiş olacağız” diyerek başta Uluslararası Türk Akademisi olmak üzere emeği geçen tüm tarafları tebrik etti.

Türk Akademisi ile Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmaları sonucunda Moğolistan'da tarihi Ötüken'in de yer aldığı Nomgon bölgesinde, İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu İlteriş Kutluk Kağan'a ait olduğu değerlendirilen anıt kompleksin bulunduğu haberini heyecan ve sevinçle karşıladıklarını vurgulayan Bakan Özer, “Bu keşfin Moğolistan coğrafyasında sırasıyla 1889 ve 1897 yıllarında bulunan Orhun Yazıtları ile Bilge Tonyukuk Yazıtları'ndan sonraki üçüncü önemli keşif olduğu değerlendirilmektedir. Bu keşif Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır ve aynı zamanda Türk dünyasının kültürel zenginliğine eklenen yeni bir eserdir. Türk tarihi açısından önem taşıyan ve Moğolistan'ın kültürel mirasının bir parçası olan bu eserlerin gün ışığına çıkarılması, korunması ve tanıtılması Türk devletleri ile Moğolistan arasında en önemli iş birliği alanlarından birisi olmaya devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Üye ülkeler arasında bilim ve eğitim alanlarında yaptığı koordinasyon, iş birliği ve araştırma faaliyetleri, uluslararası ortaklıklar, konferanslar ve eski eserlerin keşfiyle neticelenen önemli arkeolojik araştırmalar sayesinde Türk dünyasının bilimsel hazinesinin dünya çapında tanıtımına katkıda bulunduğu için Akademi'yi tebrik eden Özer, “Başkanlığınız döneminde Türk dünyası kardeş ülke ve toplulukları arasında var olan tarihsel bağların, eğitim ilişkileri ile daha da güçlendirilmesi için çaba göstereceğinize inanıyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili Fuzuli Mecidli ise Milli Eğitim Bakanlığının desteğini her zaman hissettiklerini belirtti. Türk tarihi, edebiyatı ve coğrafyasına yönelik seçmeli derslerin okutulmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydeden Fuzuli Mecidli, “Ortak dersler konusundaki bu çalışma ortak düşüncemizi oluşturacaktır. Entegrasyonun temeli ortak düşünceyle başlar ve ortak düşünceler de okullardan hasıl olmaya başlar. Özellikle bu konuda size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Akademi sizin dönem başkanlığınızda ortak derslerle ilgili projeyi gerçekleştirmiş oldu" diye konuştu.

Toplantıya AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Ortaçağ Arkeolojik Araştırma Sektörü Başkanı Enkhtur Altangerel, Akademi Uzmanı Dinmuhammed Ametbek ile Napil Bazılhan katıldı.