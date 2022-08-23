Bakan Özer: “Köy yaşam merkezlerinin sayısını bin 500'e çıkaracağız”

Tüm illerimizde ve ilçelerimizde bu sayıyı 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcı itibariyle bin 500'e çıkartacağız” dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Aydıncık Köy Yaşam Merkezi kursiyerleri için sertifika ve kovan dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılarak bir konuşma gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, köy yaşam merkezleri projesinin önemine değindi.

Okul öncesi eğitime ücretsiz şekilde erişilebilmesi için ciddi bir kampanya yürüttüklerini anlatan Özer, “Nasıl, yirmi-otuz yıl önce orada nice insanların yetişmesine katkı sunduysa, yine çocuklarımızın ama sadece çocuklarımızın değil yetişkinlerimizin de hizmetine sunulan bir yaşam merkezi olarak hayat bulsunlar. Bu bağlamda öncelikle Bakanlık olarak, köylerde ilkokulların açılmasıyla ilgili tüm engelleri ortadan kaldırdık. Yönetmelik değişikliği yaparak istenilen tüm köylerde okulların tekrar öğrenci alabilmesi imkanını getirdik. İkinci bir adım daha attık, dedik ki 'bu sene Bakanlık olarak en öncelik verdiğimiz şey, okul öncesi eğitim seferberliği.' Okul öncesi 3-5 yaş grubundaki çocuklarımızın gelir seviyesi ne olursa olsun, okul öncesi eğitime ücretsiz bir şekilde erişebilmesi için ciddi bir kampanya yapıyoruz” dedi.

“Köy yaşam merkezlerinin sayısını bin 500'e çıkaracağız”

Köyleri de bu seferberliğin bir parçası yapmak istediklerini vurgulayan Özer, bin 800 köyde 20 bin öğrencinin ana sınıfıyla buluştuğunu kaydetti.

Özer, şunları aktardı:

“İlk kez bir eğitim kurumunun içinde yetişkin ve çocukları, bir aileyi bir araya getirebilme amaçlı ve bu nedenle yaşam merkezi ismini verdiğimiz köy yaşam merkezlerini aktif hale getirmek için tüm Türkiye'de çalışmalara başladık. Bugün itibarıyla 520 köy yaşam merkezini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bu Aydıncık'taki üç hafta önce açtığımız köy yaşam merkezi bunlardan sadece bir tanesi. Tüm illerimizde ve ilçelerimizde bu sayıyı 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcı itibariyle bin 500'e çıkartacağız ve 2022 yılının sonunda da ihtiyaç duyulan tüm köylerdeki köy okullarını hızlı bir şekilde onarımdan geçirerek köylerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu gerçekten tekrar kalkınma hamlesinin köylerden başladığı çok önemli bir atılım. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde köylerdeki kadın kooperatiflerini de köy yaşam merkezleriyle entegre edeceğiz. Böylece eğitimle iş gücü piyasasını da iç içe geçiren bir mekanizmayı hayata geçirmiş olacağız.”

Üç hafta önce Aydıncık Köy Yaşam Merkezinin açılışını yaparken bu bölgede arıcılık kursunun olduğunu gördüklerini not düşen Bakan Özer, bunun üzerine sertifika törenine katılmak istediklerini dile getirdi.

Aydıncık Köy Yaşam Merkezi kursiyerlerine sertifika verilmesi törenine Bakan Özer'in yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.