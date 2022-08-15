Bakan Özer: “Tüm okullardaki kitap sayısını yılsonunda 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2 ay gibi kısa sürece 2021'in sonunda kütüphanesi olmayan bir okul bırakmadık. Tüm okullarımızda kitap sayısını 28 milyondan 70 milyona çıkardık. Yılsonu hedefimiz kitap sayısını 100 milyona çıkarmak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan Prof. Dr. Erol Göka kütüphanesinin açılış törenine katıldı. Programa Özer'in yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve adı kütüphaneye verilen Prof. Dr. Erol Göka da katıldı. Program, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Okulu öğrencilerinden oluşan okul korusunun müzik dinletisi ile başladı.

Burada gerçekleştirdiği konuşmada Devlet, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları yapmış olan Hasan Celal Güzel'e rahmet dileyen Özer, kütüphaneye Göka'nın adının verilmesinin önemine dikkati çekti.

MEB olarak çok sayıda projeyle ilgilendiklerini ifade eden Özer, öğrencilerin en nitelikli eğitim ortamına kavuşması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

“Tüm okullardaki kitap sayısını yılsonunda 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz"

Tüm okullardaki kitap sayısını yılsonunda 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Özer, “Sayın hocamızın kütüphaneye ismini verirken evine yakın olan bir okul olsun diye istirham ettim. Kültür-sanat evinin yanındaki bir okul olması oraya ayda 1 kez gelmesi öğrenciler ile konuşması, öğretmenler ile konuşması, kütüphanesine bakması için. Çok başarılı projeleri hayata geçirdik. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi ayrı bir anlam ifade ediyor. 2 ay gibi kısa sürede, 2021'in sonunda kütüphanesi olmayan bir okul bırakmadık. Tüm okullarımızda kitap sayısını 28 milyondan 70 milyona çıkardık. Yılsonu hedefimiz kitap sayısını 100 milyona çıkarmak” dedi.

“Tüm okul yöneticilerini İstanbul'da bir araya getireceğiz”

Yaşayan bilim insanlarını kütüphaneler ile buluşturmak istediklerini ifade eden Bakan Özer, şöyle devam etti:

“İstanbul'da başlattığımız projeyi bugün itibari ile Ankara'da başlatıyoruz. Aile okulları projesini başlattık. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Erzurum'da başlattığımız bu projeyi geçen hafta itibarıyla 81 ilde başlattık. Hedefimiz 1 milyon aileye ulaşmak. Öğretmenlerimiz ne kadar güçlüyse eğitim seviyemiz o kadar güçlü. Bu bilinç ile 2 farklı adım atık. Birinci adımızız İstanbul'da Yönetici Akademisi kurarak Türkiye'deki tüm okul yöneticilerini İstanbul'da Kültür, Tarih, Medeniyet seminerine davet etmek. Yılın sonuna kadar tüm okul yöneticilerimizi İstanbul'da bir araya getireceğiz. İkincisi öğretmenlerimizin kapsamlı şekilde kişisel gelişim, medeniyet bilinci gibi çok kapsamlı eğitimlere ağırlık vermek.”

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesinin tamamlanmasının ardından mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesi ve ülkenin meselelerini dert edinmiş, çözüm üretmeye çalışmış aydınlarla kültür ve sanat insanlarının isimlerinin kütüphanelere verilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar İstanbul'da Doğan Hızlan, Alev Alatlı, İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu, Mustafa Kutlu, İhsan Fazlıoğlu, Mehmet Genç'in isimleri okul kütüphanelerine verilerek bu mekanların açılışı gerçekleştirildi.