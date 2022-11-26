Bakan Özer'den güneydoğu Asya ülkelerine: "Eğitim alanındaki iş birliklerine hazırız"

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) Ankara temsilcilerini kabul eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye ve ASEAN ülkeleri arasında eğitim ve eğitim teknolojileri alanlarında karşılıklı fayda temelinde geniş bir iş birliği tesis edilebileceğine inandığını belirterek, bu konuda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

ASEAN ülkeleri ile eğitim alanında işbirliği geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özer, içinde bulunulan dönemde Asya ülkelerinin birçok alanda etkili bir yükseliş yaşadığına işaret etti. Özer, "Kökleri Asya'da olan bir ülke olarak bu yükselişten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında küresel finans ve güç merkezleri arasına katılan Asya ülkelerinin sayısının artmasıyla bu ülkelerin küresel rekabette daha güçlü hale geldiğine dikkati çeken Bakan Özer, "Asya bölgesiyle ilişkilerimizin ekonomiden bilim ve teknolojiye, eğitimden kültür ve sanata her alanda geliştirilmesini bir dış politika önceliği olarak değerlendirmekteyiz. Her zaman vurguladığımız gibi ülkemizin birleştiren jeopolitik konumu, önemli fırsatları beraberinde getirmektedir" dedi.

"ASEAN'ın gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz"

Bakan Özer, Asya'nın tarihi dönüşümünün merkezinde yer alan ASEAN ile kurulan ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, ASEAN'ın kurulduğu 1967'den itibaren etki alanını sürekli geliştirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özer, "ASEAN ile ilişkilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde 2019 yılında ilan ettiğimiz 'Yeniden Asya' girişiminin en önemli unsurları arasında yer almaktadır" diye konuştu.

"Eğitim, büyük bir önem teşkil etmektedir"

Bakan Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"ASEAN'ın barışçıl, istikrarlı ve müreffeh Asya hedefini paylaşıyor, çok taraflılığı sağlamak için üstlendiği büyük sorumluluğa saygı duyuyoruz. Elbette böyle kapsamlı bir hedefe ulaşabilmek için eğitim büyük bir önem teşkil etmektedir. Bu doğrultuda ASEAN'ın ana uygulama alanları arasında eğitime yer vermesi son derece isabetlidir. Eğitimi ekonomik ve toplumsal kalkınmanın ana unsuru olarak değerlendiren bu bakış açısını bizler de paylaşıyoruz."

Gelecek dönemde ASEAN ile tesis edilen kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla birçok alanda çalışmalar yürütülmesinin öngörüldüğünü anımsatan Özer, bugün ASEAN üyesi on ülkenin tamamında Türkiye büyükelçiliklerinin faal durumda olduğunu bildirdi. Bakan Özer, "Ülkemizde sekiz ASEAN ülkesinin büyükelçiliklerinin bulunması ise ilişkilerimizin her alanda daha da derinleştirilmesi için güçlü bir irade varlığının göstergesidir. ASEAN ülkeleri için üç kıtaya ulaşımın anahtarı olan Türkiye, halklarımızın refahı ve mutluluğu için ASEAN'a destek vermeye hazırdır" dedi.

"Eğitim ilişkilerimizin geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunuyor"

Türkiye ve ASEAN ülkeleri arasında eğitim ve eğitim teknolojileri alanlarında karşılıklı fayda temelinde geniş bir iş birliği tesis edilebileceğine inandığını vurgulayan Bakan Özer, "Geçtiğimiz yıl ağustos ayında düzenlenen 3. Sektörel Diyalog üçlü toplantısında eğitim konusu öncelikli bir iş birliği alanı olarak ele

alınmıştır. ASEAN'a üye ülkelerden gelen 2 binin üzerinde öğrenci, ülkemizde farklı düzeylerde eğitimlerini sürdürmektedir. Asya ülkeleri de ülkemiz öğrencileri tarafından giderek daha fazla tercih edilmektedir. Bu durum, eğitim ilişkilerimizin geliştirilmesi için önemli fırsatlar doğurmaktadır" açıklamasını yaptı.

"Eğitim alanındaki iş birliklerine hazırız"

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Türkiye'de eğitim alanında önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Eğitim alanında ASEAN çerçevesinde ya da ikili düzeyde gündeme getirilecek konuları kapsamlı şekilde değerlendirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle belirtmek istiyorum. Ayrıca ikili ilişkiler bağlamında ülkelerimiz arasındaki eğitim ilişkilerinin anlaşmalar düzleminde perçinlenmesinden memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek isterim. Müzakereleri devam eden eğitim iş birliği anlaşmalarının ivedilikle imzalanması ve hayata geçirilmesi için destekleriniz özellikle önem arz etmektedir. Nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum."

Toplantıya katılan büyükelçi ve diplomatlar da Türkiye'de eğitim alanında yaşanan gelişmelerin dikkat çekici olduğunu belirterek, ASEAN ile Türkiye arasındaki uyumlu iş birliği için Bakan Özer'e teşekkürlerini ilettiler.

Büyükelçi ve diplomatlar, Türkiye'nin eğitimdeki gelişmelerine dikkati çekti

Toplantıda söz alan Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Algabre, Türkiye'nin eğitim alanında güvenli bir şekilde dijitalleşme ile birlikte önemli adımlar attığını söyleyerek, mesleki eğitim ve çevre eğitimi konusunda duyarlı çalışmalara imza attığını kaydetti. Singapur Başkatibi Mak Yong Yang da ASEAN ile Türkiye arasında eğitim alanında uyumlu bir işbirliği bulunduğunun altını çizerek, söz konusu olumlu havanın ve ortaklığın artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kamboçya Büyükelçisi Kim Heng Meas ise iki ülke arasında 2018'de imzalanan eğitim anlaşmasına değinerek, Türkiye'nin Kamboçya'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu. Brunei Büyükelçisi Shafiee Kassim, iki ülke iş birliklerinin artacağını, öğrencilerinin bir elçi gibi rol alacaklarını dile getirdi.

Toplantıya katılan büyükelçi ve diplomatlar, eğitim alanındaki olumlu etkileşimi kaybetmek istemediklerini belirterek, Türkiye'de eğitim alanında yaşanan gelişmelerin dikkat çekici olduğunu vurguladı.