Bakan Özer'den Öğretmenler Günü'nde sürpriz okul ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Gölbaşı Anadolu Lisesi öğretmenlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek çiçek hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldiği programın ardından Gölbaşı Anadolu Lisesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti eşi Nebahat Özer'le gerçekleştiren Bakan Özer, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek, tebriklerini iletip çiçek hediye etti. Öğretmenler Günü nedeniyle emekli oldukları okuldaki meslektaşlarını ziyarete giden Figen Öz Kazanç ve Nurten Sermutlu da bu sürpriz karşılaşmaya ortak oldu.

Bakan Özer, çalan zil sonrası teneffüste öğrencilerle de bir araya geldi. Öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan Özer, onlara derslerinde başarılar diledi. Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, daha sonra Gölbaşı ilçesinde emekli öğretmen Harun Şanlı'nın evine gitti. Şanlı, çocuklara dokundukları ve güzel insanlar yetiştirdikleri için kendisine şükranlarını sunan Özer'e “Bizi hatırladınız, mutlu ettiniz. Allah razı olsun” dedi.

Bakan Özer, her ikisi de emekli sınıf öğretmeni olan Şengül ve Hakan Özatan çiftini de evlerinde ziyaret etti. Böyle bir günde yapılan ziyaretten çok mutlu olduğunu belirten Şengül Özatan, “Çok heyecanlandık. Sakin hayatımıza neşe kattınız” diye konuştu. Hakan Özatan ise öğretmenlik hayatının en güzel günü olduğunu söyledi.

Bakan Özer'e ziyaretlerinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural ve Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de eşlik etti.