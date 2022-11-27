Bakan Özer'in “Türkiye'de Eğitimin Evrenselleşmesi ve Yeni Yönelimler” kitabı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in “Türkiye'de Eğitimin Evrenselleşmesi ve Yeni Yönelimler” kitabı yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren eğitime erişimi ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için yaşanan dönüşümü ulusal ve uluslararası veriler ışığında kaleme aldığı “Türkiye'de Eğitimin Evrenselleşmesi ve Yeni Yönelimler” adlı kitap, TRT World Research Center tarafından İngilizce'ye çevrilerek yayımlandı.

Kitap'ta; ulusal ve uluslararası verilerin, Türk eğitim sisteminin son yirmi yılda önemli ölçüde geliştiğini; bu bağlamda Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren eğitime erişimi ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için önemli bir dönüşüm yaşadığını kaydediyor.

Kitapta özellikle eğitimin yaygınlaştırılmasının, önemli iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak en çok dezavantajlı gruplara fayda sağladığı aktarılırken, eğitim sisteminde kapsayıcılığın artırılmasına yönelik adımlar atıldığı, üniversiteye girişte katsayı uygulaması ile başörtüsü yasağının kaldırıldığı ve seçmeli derslerin önemli ölçüde çeşitlendirildiği vurgulanıyor. Dolayısıyla bu dönemin, eğitimin demokratikleşmesi ve evrenselleşmesi için kritik bir aşama olduğu ifade ediliyor. Böylece bu kitap, eğitim sisteminde son 20 yılda meydana gelen gelişmeleri değerlendirmeyi, bu gelişmelerin sonuçlarını ulusal ve uluslararası verilere dayanarak objektif olarak değerlendirmeyi amaçlıyor.

Bu yönüyle söz konusu kitap, okullar arasındaki başarı farklarını azaltacak ve böylece Türkiye'nin eğitiminde fırsat eşitliğini artıracak yeni eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Kitapta yine, son 20 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen dönüşümün geniş bir bakış açısı ile ulusal ve uluslararası verilerle değerlendirilmesi, bunun yanında eğitimde yeni yönelimler ve bu yönelimlerin çıktıları detaylı şekilde inceleniyor.

Bu doğrultuda uluslararası görünürlüğü olan yeterli kaynak bulunmazken; bu kitabın geniş bir bakış açısıyla ele alınarak bir başucu kaynağı oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca kitapta 2022 yılına dair birçok güncel istatistik bulunuyor.