Bakan Özhaseki, bayramda Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya gelecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı'nda Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde vatandaşlar ile bayramlaşacak.

Bakan Özhaseki, Kurban Bayramı programı çerçevesinde bayramın birinci günü Göksun'da olacak. İlçedeki Meydan Çadır Camii'nde bayram namazı kılacak Bakan Özhaseki, daha sonra vatandaşlar ile bayramlaşacak. Ardından konteyner kente geçerek yapımı devam eden çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulunacak olan Özhaskeki, yetkililerden bilgi alacak.