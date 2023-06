Bakan Özhaseki: “Depremzede kardeşlerimize 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik”

Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, 11 ilde kalıcı konutların inşa sürecini yürütürken bir yandan da hayatın normale dönmesi ve esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için geçici iş yerlerinin yapımını sürdürüyor.

Bu çerçevede sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla depremlerden etkilenen illerden Malatya'da geçici iş yerlerinin kurularak esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı, bereketli olsun" dedi.

Videoda; Malatya Merkez'de 25 metrekareden oluşan 338 adet geçici ticaret alanı kurularak faaliyete geçtiği anlatıldı.

“Bize bir umut, yeniden bir iş kaynağı oldu, güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyoruz”

Depremzede esnaflar ise geçici iş yerlerinin kendilerine umut olduğunu belirterek, “Burası devletimizin verdiği imkanlarla yeniden bize bir umut, yeniden bir iş kaynağı oldu inşallah. Bu şekilde olması bizi çok sevindirdi, duygulandırdı. Güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyoruz. Devletin esnafa destek olması gayet güzel. Havadar 25 metrekare, rutubet yok, nem yok. Adamlar yapmışlar. Ömür boyu ben burada kalırım. Malatya'nın en merkezi yeri. Etrafı açık, otopark problemi yok. Mescidi, lavabosu bütün donatılarıyla her şeyi çok iyi. Sayın Bakanımıza, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir proje yapmışlar. Bu çarşıda her şeyi bulacaklar. Her türlü esnafa burada yer verilmiş” ifadelerine yer verdi.