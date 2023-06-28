Bakan Özhaseki: “Yaraları saracağız, milletimizin yüzünü güldüreceğiz”

İnşallah bu yaraları saracağız. Milletimizin yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'a gitti. Bayram namazını, Göksun ilçesinde bulunan Meydan Çadır Cami'nde kılan Bakan Özhaseki, namazın ardından camide bulunan depremzede vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini belirterek, “Buruk bir bayram geçiriyoruz. Yaklaşık 5 ay kadar önce meydana gelen asrın afeti diye tarif edilse de bana göre Anadolu'da kurduğumuz medeniyet bin yıllık, bu bin yıllık medeniyetimiz boyunca başımıza gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık” dedi.

“11 şehirde 650 bini konut olmak üzere yaklaşık 850 bin bağımsız birim yeniden inşa edilecek”

Bakan Özhaseki, deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ve bu bayramda da Bakanlık üst düzey yöneticilerinin tümünün deprem bölgesinde vatandaşların yanında, onlarla bayramlaşarak geçirdiklerini söyledi.

Deprem bölgesinin bir an önce ayağa kalkması için aralıksız çalıştıklarının altını çizen Bakan Özhaseki, “Haliyle ben bir taraftan da yıkılan evlerin, yerine yeniden yapılabilmesi, vatandaşlarımızın bir an önce o kalıcı konutlara çıkabilmesi içinde şantiyeleri bir bir geziyorum. Hızlı davranmaya çalışıyoruz. Kolay değil, karşımıza çıkan tablo şu; yaklaşık 650 bin bağımsız birim ev olarak yapılmak zorunda. Bu arada 200 bine yakında iş yeri, depo, ahır gibi yerler var. Yani 850 bin bağımsız birimi yapmak durumundayız. Bir kısmının inşaatları başladı, hızla devam ediyor hatta ara ara teslimatlar da oluyor. Bir kısmının inşaatları da başlayacak” diye konuştu.

“Bayramdan sonra yeni bir usule, yeni bir formüle geçeceğiz.”

Kısa sürede kalıcı konutların yapılabilmesi için yeni bir formülün üzerinde çalıştıklarına dikkati çeken Bakan Özhaseki, “Bayramdan sonra yeni bir usule, yeni bir formüle geçeceğiz. Bizim her bir aşamasını denetleyeceğimiz bir formül. Eğer vatandaş kendi evini kendi yerinde yapmak istiyorsa, devletin ona nasıl yardım edeceği hususunu açıklayacağız. İnşallah onlarda devreye girdiğinde, çok kısa süre içerisinde bu şehirlerimizde, bu ilçelerimizde, hayatın normale döndürmenin yolları üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Titizlikle bu işleri takip edip evlerimizi, konutlarımızı daha güvenli bir şekilde yapmalıyız”

Yaşanan depremlerden ders alınması gerektiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Kolay değil, büyük bir acı var ortada. Allah bir daha öyle bir acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Hiç birimize yaşatmasın. Özellikle yıllarını belediye başkanlığına, bakanlığa, bu işlere adamış birisi olarak şunu söyleyebilirim; ‘Bundan ders almalıyız! Bundan ibret almalıyız. Titizlikle bu işleri takip edip evlerimizi, konutlarımızı daha güvenli bir şekilde yapmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

“Bu yaraları saracağız, milletimizin yüzünü güldüreceğiz”

Deprem bölgesinde vatandaşlar yuvalarına kavuşana kadar çalışacaklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Son depremdeki karşımıza çıkacak maddi tablo 100 milyar doların üzerinde, kolay mı, 100 milyar dolar. Bütün bu hasarın altından kalkılacak. İnşallah biz bunları yaparız. Gücümüz yeter, iyi niyetle yola çıktık, gayret ediyoruz, uğraşıyoruz. Bayram seyran dinlemiyoruz. İnşallah bu yaraları saracağız. Milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Ara ara kardeşlerimiz soruyorlar; ‘buralarda olacak mısınız' diye, evet olacağız. Ne zaman ki depremzede kardeşlerimiz, ‘Evet, sizden Allah razı olsun, gidebilirsiniz' diyene kadar biz, buradayız” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, daha sonra ilçedeki geçici konaklama merkezini ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı.