Bakan Pakdemirli: “107 milyon 557 bin liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı”

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 842 bin 579 lira, toplamda 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.