Bakan Pakdemirli, 81 ilde 4 gün sürecek Gıda Denetimi Seferberliği'nin başladığını duyurdu

Bekir Pakdemirli, üretim noktaları, satış noktaları ve toplu tüketim noktalarını kapsayan, 7 bin 300 personelle 81 ilde 4 gün boyunca sürecek Gıda Denetimi Seferberliği'nin başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü binasında “Gıda Denetimi Seferberliği” konulu basın açıklaması yaptı. Dr. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmasında gıda denetimlerinin 7 bin 300 personel ile 365 gün boyunca devam ettiğini belirterek, 2019 yılında 1 milyon 216 bin, 2020 yılında ise 1 milyon 357 bin denetim yapıldığını hatırlattı. Bakan Pakdemirli, Gıda Denetimi Seferberliği'nin hem üretim noktaları hem satış noktaları hem de restoran, lokanta ve kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsadığını söyledi. 81 ilde 4 gün boyunca sürecek Gıda Denetimi Seferberliği'ni Bakan Yardımcıları; Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç ve Akif Özkaldı'nin çeşitli illerden katılımı ile yapılacağı bilgisini verirken, denetim sonuçlarının kamuoyuna şeffaf bir şekilde yansıtılacağını dile getirdi.

“Toplamda 7 bin 300 kontrol personelimiz ve güçlü altyapımızla denetimlere devam ediyoruz”

Bakan Pakdemirli, basın toplantısının amacının gıda güvenirliğinden sorumlu tek bakanlık olarak tüketici sağlığını en üst düzeyde tutmak maksadıyla gıda denetim seferberliği başlattıklarının duyurulması olduğunu belirterek, “Bizim denetimlerimiz normalde 365 gün sürüyor. 365 gün süren denetimlerimizin haricinde zaman zaman kampanyalar yapıyoruz. Toplamda 7 bin 300 kontrol personelimiz ve güçlü altyapımızla bu denetimlere devam ediyoruz” dedi.

“Denetimlerimiz, hem üretim noktaları hem satış noktaları hem de toplu tüketim noktalarını kapsıyor”

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de 41 kamu ve 104 özel laboratuvar olduğunu hatırlatarak, “Bu denetimlerimizde de kapsamımız hem üretim noktaları hem satış noktaları hem de restoran, lokanta, kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsıyor. 720 bin tane kayıtlı gıda işletmesi var. Biz bu gıda işletmelerinin hepsi kayıt altında hepsi de bir şekilde kontrol altında. 2019 yılında 1 milyon 216 bin denetim yaptık bu personelle. Ama şunu da unutmayalım pandemi döneminde de bu denetimlerimizi artırarak devam ettik. 2020 yılında 1 milyon 357 bin denetim yaptık” diye konuştu.

“Denetimlerimiz 365 gün devam ediyor”

Denetimlerin yapılmasında üç esasın olduğuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli, “Biri risk esaslı, burada bir risk var mı diye. Biri habersiz, habersizce gidip bakıyoruz. Bir de şüphe veya ihbar durumunda denetimlerimizi yapıyoruz. Ayrıca dış ticaretle ilgili denetimlerimizi de Gıda Kontrolü Genel Müdürlüğümüz bünyesinde devam ediyor. 2020 Kasım ayında devreye giren kanunla da taklit ve tağşiş ile ilgili konularda da özellikle cezaların artması konusunda bir kanunu düzenlememiz olmuştu. Burada işletmenin cirosuna bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası, adli para cezası, meslekten mene kadar varan cezaları da devreye almıştık. Bunun neticesinde de gerçekten piyasada gıda ile ilgili karşılaştığımız olumsuzlukların sayısı son derece azaldı. Bizim denetimlerimiz 365 gün devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız”

‘Denetimler böyle seferberlik şeklinde mi olur?' eleştirilerinin yapılmaması gerektiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Denetimlerimiz zaten 365 gün devam ediyor. Ama burada farkındalık kamuoyu ve işletmeleri bilgilendirme, onlara rehberlik etme maksadıyla kampanyalı denetimlerimize de devam ediyoruz. 25-28 Ekim arasında bu denetimlerimiz sürecek. 4 gün boyunca 81 ilde 7 bin 300 gıda denetçimizle bu denetimleri icra ediyor olacağız. Sonuçları da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyor olacağız. Sonuçlar ne çıktı, bulgularımız şunlar, eksikler bunlar, alacağımız tedbirler bunlar şeklinde kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız” dedi.

“En iyi denetçi tüketicinin kendisidir”

Bakanlık olarak güçlü bir altyapı ve denetçi ordusuna sahip olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Ama en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. O yüzden tüketicimiz, şüphe duyduğu endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak mutlaka bize ihbarda bulunsun. Bizim bu konuyla ilgili iki tane ana hattımız var. Bir tanesi telefon olan ALO 174 gıda hattımız. ALO 174'ü arayabilir tüketicilerimiz. Herhangi bir konuda şüphe ettiği konuda arayabilir. Markete gitti, bir yoğurdu aldı, ‘Ben bunun tadını beğenmedim. Bunun içerisinde başka bir madde olduğunu düşünüyorum' dediği anda biz bunların tetkikini yapar, en uygun zamanda da kendilerine, ‘Evet. Şüphenizde haklıymışsınız' veya ‘Hayır. Güvenle yiyebilirsiniz' cevabıyla dönebiliriz. Bu toplu tüketim yerleri için de geçerli. ALO 174 haricinde özellikle son iki yılda devreye aldığımız bir hattımız daha var. Bu da Whatsapp hattı. Buradan da tüketicilerimiz bize ulaşıp ihbarlarını iletebilirler. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmamak kararlılığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu denetimler de farklı olarak 4 bakan yardımcım da çeşitli illerde bu denetimlere rehberlik ediyor olacaklar.”

Çok sayıda Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Personeli ve Ankara İl Gıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin saat 14.00'da ürün mahallerine gıda denetimi yapacağı bilgisi öğrenildi.