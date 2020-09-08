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Bakan Pakdemirli: "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unun kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unun kontrol altına alındığını açıkladı.


Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bir kıvılcım ile geleceği yakmayın uyarısı yapan Pakdemirli, "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık. Kahramanlarımız, #Denizli ve #Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

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