Bakan Pakdemirli, çevrim içi düzenlenen Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi'ne katıldı

Türkiye'nin kırsal kalkınmasının geliştirilmesini amaçlayan Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi (UKAFEST), pandemi dolayısıyla çevrimiçi olarak yapıldı. Bakan Pakdemirli, ”Tarım-gıda sektörünün kalkınması da, ekonominin ve bağlı olarak da ülkenin kalkınması demektir” dedi.

Açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Ülkelerin tarımsal üretimde kendi kendine yetebilmesi ve nüfusun ülke sathında dengeli dağılması bakımından kırsal alan, hayati önem taşımaya devam etmektedir. Bu bakımdan, kırsal kalkınma alanında yapılacak her türlü yatırım ve çalışma, ülkelerin kalkınmasını hızlandıracaktır.

Zira kırsalın kalkınması, tarım-gıda sektörünün kalkınması demektir. Tarım-gıda sektörünün kalkınması da, ekonominin ve bağlı olarak da ülkenin kalkınması demektir. Dolayısıyla kalkınmanın temelinde; yerel vardır, kırsal vardır, köy vardır, doğduğumuz topraklar vardır.”

“Türkiye net bir tarım ürünleri ihracatçısı”

Son yıllarda AB'de, kullanılan tarım alanının gerilediğini ve gerilemenin devam edeceğinin öngörüldüğünü de belirten Pakdemirli, “AB ekilebilir arazisinin yüzde 3 oranında azalarak 2030 yılına kadar 104 milyon hektara düşmesi beklenmektedir. İşte tarım alanlarının azalması, tarımdan ayrılan insan sayısı, pandemiye bağlı dünya ekonomik buhranı gibi nedenlerle, toplam AB tarımsal gelirinin, önümüzdeki on yıl boyunca reel olarak önemli ölçüde azalacağı öngörülmektedir. Buna karşılık; OECD ülkeleri içerisinde yıllık yüzde 2,9 ile en yüksek büyüme artışına sahip ülke Türkiye'dir. Son 20 yılda ülkemizde de ekilebilir alanlar azalmasına rağmen, modern tarım yöntemlerinin kullanımı, Ar&Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi ve desteklerle tarımsal üretimimiz iki katından fazla artmıştır. Son 2.5 yılda da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkin ve hızlı yapısı sayesinde, Türkiye, toplam ihracatın yüzde 10'undan fazlasını karşılamak suretiyle, net bir 'tarım ürünleri ihracatçısı ülke' konumuna yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

“Suyun gücünü milletle buluşturup, son 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yaptık”

Kırsalda su ve sulama sorunu kalmaması için bütün imkanların seferber edildiğini de belirten Bakan Pakdemirli” “Sulamaya açtığımız alanlar ve toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimize yıllık 20,1 Milyar Lira zirai gelir artışı sağladık. Son 2,5 yılda ise; su alanında yaklaşık 38 Milyar Liralık yatırım yaptık. Böylece; çiftçilerimize yıllık 2,6 Milyar Lira zirai gelir artışı sağladık. Önümüzdeki yılı da, '2021 Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettik. Bu kapsamda 'yeraltı barajları' başta olmak üzere, suyu tasarruflu ve verimli kullanma konusuna daha çok odaklanacağız” değerlendirmesini yaptı.