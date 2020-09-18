Bakan Pakdemirli: "Çölleşme ve erozyonla mücadele deneyimimizi dünyaya aktarıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin çölleşme ve erozyonla mücadele deneyimini dünyaya aktardığını belirterek, bu kapsamda 108 ülkeden 953 uzmana eğitim verildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin çölleşme ile mücadele ve erozyon kontrolü ile ilgili sahip olduğu deneyimleri her yıl "Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri" ile Afrika, Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri ile paylaştığını belirterek, geçen yıla kadar toplamda 89 ülkeden 839 uzmana eğitim verildiğini kaydetti. Bu eğitimleri kendilerine görev edindiklerini dile getiren Pakdemirli, "Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını da bu eğitimleri gerçekleştirmemize engel teşkil etmedi. 17 Haziran 2020 Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz online eğitim ile birlikte toplamda 108 ülkeden 953 uzmana eğitim vermiş olduk" dedi.

Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında yer aldığını anlatan Pakdemirli, "Son 18 yılda 5,4 milyon hektar alanda 4 milyar 633 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yaptığımız erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında 1970'lerde 500 milyon tonluk erozyonla kaybolan toprak miktarını günümüzde 140 milyon tona düşürdük. Hedefimiz, 2023'te bu rakamı 130 milyon tona indirmek" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin ağaçlandırma ve erozyonla mücadele kapsamında edindiği tecrübeyi önümüzdeki yıllarda da söz konusu eğitimlerle dünyadaki başka ülkelerin uzmanlarına aktarmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.