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Bakan Pakdemirli, doğa ve yaban hayatıyla iç içe bir gün geçirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ağır kış şartlarının yaşandığı Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak, tedavisi tamamlanana kukumav kuşunu tabiata saldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ağır kış şartlarının yaşandığı Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak, tedavisi tamamlanana kukumav kuşunu tabiata saldı. Bakan Pakdemirli ayrıca Çubuk'ta bulunan yaban koyunu çiftliğini de ziyaret ederek, kanatlı popülasyonunu desteklemek maksadıyla doğaya sülün bıraktı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla ülke genelinde yürüttüğü doğaya yem bırakma çalışmalarına Ankara'da bizzat katıldı. Bu çerçevede ağır kış şartlarının yaşandığı Çubuk'ta Bakan Pakdemirli tarafından doğaya yem bırakıldı.



Sülünler doğaya salındı


Çubuk'taki programı kapsamında bir yaban koyunu çiftliğinde hayvanları eliyle besleyen Bakan Pakdemirli, ayrıca çeşitli sebeplerle tabiatta sayıları azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş kanatlı türler için kurulan üretme istasyonlarında üretilen sülünlerden de tabiata salım gerçekleştirdi.



Yaralı kukumav tabi yaşam alanına kavuştu


Diğer yandan Pakdemirli doğada yaralı halde bulunan ve tedavi edilen kukumavı yeniden doğal yaşam alanına kavuşturdu.


DKMP Genel Müdürlüğü doğal afetler, yaralanma gibi nedenlerle tedaviye muhtaç olan yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakılıncaya kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını yapıyor ve yeniden yaşam alanlarına bırakıyor.

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