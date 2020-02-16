İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Pakdemirli, iyileşen gökdoğanı doğaya bıraktı

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Çamkoru Tabiat Parkında incelemelerde bulunarak, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya bıraktı.


Bakan Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunan, doğal sarıçam ve karaçam ağaç türleri ile eşsiz bir güzelliğe sahip Çamkoru Tabiat Parkında incelemelerde bulunarak, alan hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Yaklaşık bir hafta önce kanadı yaralı halde bulunan Gökdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliği kapsamında Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Biriminde tedaviye alındı. Bakan Pakdemirli, Şereflikoçhisar'da tedavisi tamamlanan gökdoğanı tabiat parkında tekrardan doğal yaşam alanına bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.