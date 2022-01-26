Bakan Pakdemirli kışın besin bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuşların zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için yaban hayvanlarına yem takviyesi yapıyor. Yapılan yemleme çalışmaları ile her yıl tonlarca yem yaban hayatıyla buluşturuluyor. Son iki yıl içerisinde doğaya yaklaşık 3 milyon kilogram yem bırakan DKMP Genel Müdürlüğü, 2021-2022 kış döneminin yemleme faaliyetlerine ise aralık ayının ortasından beri devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 300 bin kilogram yem yaban hayvanları için doğaya bırakıldı. Yaz aylarında su sıkıntısı çeken hayvanlara su temini, kış aylarında ise yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlara yem takviyesi çalışmalarını sürdüren DKMP Genel Müdürlüğü, bu faaliyetlerin yapıldığı bölgeleri fotokapanlarla da izliyor. Böylece yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı tespit ediliyor.

Ülke genelinde elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak beslenmek ve su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görüldü. Özellikle boz ayı, yaban kedisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik gibi türlerin oluşturulan alanlara gelip beslendikleri ve su içtikleri kameralara yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaban hayvanlarının unutulmadığını ve desteklendiğini göstermek amacıyla Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Bakan Pakdemirli, olumsuz hava şartlarının devam ettiği Beypazarı'nın Eğriova bölgesinde 200 kilo kuru ot ve 150 kilogram buğday ile 100 kilogram havucu yaban hayvanlarının beslenmesine takviye amacıyla doğaya bıraktı.