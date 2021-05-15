Bakan Pakdemirli, Kızılcahamam'da orman personeliyle bayramlaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü Işıkdağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde orman personeliyle bayramlaştı.

Orman personeline tatlı ikramı yapan Bakan Pakdemirli, gözetleme kulesine çıkarak telsizle çevre ilçelerdeki kulelerle irtibat kurdu. Diğer kulelerde bulunan orman işçilerinin, Ankara merkezde ve yangın harekât merkezinde bulunan personelin de bayramını kutlayan Bakan Pakdemirli, “Bayramın, hepimiz için hayırlara vesile olmasını başta Orman teşkilatımız, Bakanlığımız, Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle nice bayramlara ulaşmanızı diliyorum” dedi. Bu yıl yine yangın sezonunda bir ağacın daha az yanması hedefiyle başarılı çalışmalar yürütüleceğine olan inancını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Tabii ki sezonumuz artık tarih itibari ile açıldı bugüne kadar da belli yangınlarla karşı karşıya kalmış olmamıza rağmen şükür şu ana kadar başarılıyız. Bundan sonra da sıcak ve kuruyan havaların etkisiyle biraz daha aktif olmamız gerekecek. Şimdiden Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Ayrıca Bakan Pakdemirli, bölge müdürleri ile bu yıl devreye alınan Yangıncell sistemi üzerinden bayramlaştı. Pakdemirli, “Sayın bölge müdürlerim sizinle bu sene devreye aldığımız yangıncell telsiz telefon sistemi üzerinden görüşüyorum. Şu an Işıklar Kulesi'ndeyiz. Burada ben ve diğer değerli orman personeli arkadaşlarımla beraber bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.