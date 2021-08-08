Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin güncel durumu paylaştı

Pakdemirli, 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında 235 orman yangının kontrol altında olduğunu, 5 orman yangının devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 28 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihli orman yangınları güncel durumu listesini açıkladı. Çıkan yangınlardan 235 orman yangının kontrol altına alındığını, 5 yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Muğla'nın Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ve Karaköy ilçelerinde orman yangınlarının devam ettiğini ve yangın söndürme çalışmalarına da 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinası ve 5 bin 250 personelle destek verildiğinin bilgisini verdi.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınları ile mücadelemiz 12 gündür Orman Kahramanaları'nın cansiparane çalışmaları ile devam ediyor. 47 İlimizde çıkan 240 orman yangınının 235'ini kontrol altına aldık ve Muğla'da devam etmekte olan 5 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.