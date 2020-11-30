Bakan Pakdemirli: “Ormancılıkta daha çok yatırımı Ege illerine sağlamaya devam edeceğiz"

Ege Ekonomik Forumu'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ormancılıkta daha çok yatırımı Ege illerine sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl 4.'sü ve online olarak ilk kez düzenlenen forumun, Ege illeri ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bildiğiniz gibi maalesef, yaklaşık bir ay önce güzel İzmirimizde, hepimizi derinden üzen bir deprem yaşadık. Deprem dolayısıyla; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün hemşerilerime tekrar geçmiş olsun. Tabi devletimiz, bütün yetkilileri ve imkânlarıyla İzmir'deydi. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm kurumlarımızla gece-gündüz, koordineli ve hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalıştık. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanıyor. Kalıcı konutlar için çalışmalar başlatıldı. Depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesi çalışmalarını hızlandırdık. Allah, İzmir'imizi ve ülkemizi her türlü felaketlerden korusun” ifadelerini kullandı.

“Ege illerimizin bu potansiyelini, sağladığımız desteklerle daha da güçlendiriyoruz”

Ege Ekonomik Forum vesilesiyle tarım ve orman sektöründe, Ege illerine yaptığımız yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgiler veren Bakan Pakdemirli, “Bildiğiniz gibi Ege illerinin, Türkiye'nin tarımsal potansiyelinde önemli bir yeri var. Tarla üretiminin yüzde 11'i, sebze üretiminin yüzde 24'ü, meyve üretiminin ise yüzde 22'si Ege illerimizde yapılıyor. Yine, Türkiye'deki büyükbaş hayvan varlığının yüzde 20'si, küçükbaşın yüzde 15'i ve süt üretiminin yüzde 22'si Ege illerinde. Ege illerimizin bu potansiyelini, sağladığımız desteklerle daha da güçlendiriyoruz. Son 18 yılda 48 milyar lira destek ödedik. Kırsal kalkınmada 5 bin 633 projeye 1,8 milyar lira hibe sağladık. Biz de bu potansiyeli ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Su ürünlerine Ege illerimize 18 yılda reel rakamlarla 2,1 milyar lira destek verdik. Balık stoklarını güçlendirmek amacıyla bölgede yer alan bin 200 yakın su kaynağına son 18 yılda 100 milyon balık yavrusu bıraktık. Tarım Sigortaları kapsamında 1,9 milyar lira pirim desteği, 1,7 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Ege illerimiz su ürünleri üretiminde yüksek bir potansiyele sahip. Yine Ege illerinde 291 adet meteoroloji gözlem istasyonu kurduk” şeklinde konuştu.

“Ormancılıkta daha çok yatırımı Ege illerine sağlamaya devam edeceğiz"

Pakdemirli, “Ege, orman potansiyeli yüksek bir bölge. Bir yandan orman varlığımızı korurken, diğer taraftan da büyütmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Ormancılıkta son 18 yılda 12 milyar lira yatırım yaptık. 1,2 milyar fidan diktik. 25 şehir ormanı, 27 bal ormanı ve 278 mesire yeri kurduk. 574 milyon lira ORKÖY desteği sağladık. İnşallah Ormancılıkta daha çok yatırımı Ege illerine sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

“Kayıp ve israfı en aza indiren modern kapalı sistemler önceliğimiz olacaktır”

Ege'deki sulama yatırımlarına değinen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sulama yatırımlarına son 18 yılda yüzlerce tesisi hizmete açtık. 16'sı son 2,5 yılda olmak üzere 194 baraj inşa ettik. 111 Gölet ve bent hizmete alındı. Bunların 23'ünü son 2,5 yılda yapıldı. Yine 18 yılda, 419 suluma tesisi, 79 içme suyu tesisi, 31 HES ve 880 taşkın tesisini hizmete aldık. Bu yatırımlar sonucunda; 3,6 milyar m3 suyun depolanmasını sağlandı, 3,7 milyon dekar araziye suya kavuştu, 308 milyon metreküp içme suyu temini sağlandı, 910 yerleşim yeri ve 1,3 milyon dekar arazi taşkınlardan korundu, 1,7 milyar kWh enerji üretimi sağlandı. Buradan şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ege illeri ve tüm Türkiye'deki sulama yatırımlarında, kayıp ve israfı en aza indiren modern kapalı sistemler önceliğimiz olacaktır.”

“Son 2 buçuk yılda 13 yeni tarıma dayalı OSB yatırımını programa aldık”

Ege illerinde çok sayıda yatırımın devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, “İzmir Dikili'de dünyanın en büyük Jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı Organize Sanayi bölgesini kuruyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde Ege illerinde sadece 2 adet Tarıma Dayalı OSB yatırımı varken, son 2 buçuk yılda 13 yeni tarıma dayalı OSB yatırımını programa aldık. Bugün ise 2 yeni Tarıma Dayalı OSB'nin müjdesini de sizlere vermek istiyorum. Muğla, Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas OSB'si ve Çanakkale Jeotermal Enerji İle Isıtmalı Sera OSB'sinin yatırımına da başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, “İnşallah 2023 hedefimiz; Ege illerindeki 17 olan tarıma dayalı İhtisas OSB sayısını 25'e ulaştırmaktadır. Sulama yatırımlarımız ise önümüzdeki yıldan itibaren hızlanarak artacaktır. 2023 sonuna kadar Ege illerinde; 5 baraj, 60 gölet ve bent, 42 sulama tesisi, 14 toplulaştırma projesi, 10 içme suyu tesisi, 2 atıksu tesisi, 10 HES tesisi ve 48 taşkın tesisi olmak üzere toplam 191 adet tesisi hizmete almayı planladık. Ormancılıkta ise 2023 hedefimizi; 1 Şehir Ormanı, 23 Mesire Yeri, 25 Bal Ormanı kurulması, 64 milyon adet fidan dikimi, 88,4 milyon adet fidan üretimi, 158 köye Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi kurulması ve 140 milyon Lira ORKÖY kredisi olarak belirledik” açıklamasında bulundu.

“Ege Ekonomik Forumu, Ege illerinde yatırımların artmasına ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm bu yatırımlar ile tarım ve orman sektörüne verdiği destekten dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli, “Ege illerinde ve tüm Türkiye'de çalışmalarımız, projelerimiz ve yatırımlarımız artarak devam edecek. Bildiğiniz gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıldı. İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı bu seferberlikteki amacımız, ülkemizi, hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmaktır. Tarım ve orman sektörü gelecek için en önemli yatırım alanlarından birisidir. Yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Ben de buradan tüm yatırımcıları; tarım, gıda ve orman sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum. Ege Ekonomik Forumu, Ege illerinde yatırımların artmasına ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu organizasyonu düzenleyen ve katkı sağlayan tüm kurum ve kişilere tekrar teşekkür ediyor, ekonomik forumun bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.