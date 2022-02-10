Bakan Pakdemirli: “Pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 875 TL'lik pancar fiyatının çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ve pancara olan ilginin büyük oranda arttığını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Şekerde ilk defa avans alım fiyatı sene başında açıklandı. Pancar alım kesin fiyatı ise ekonomik gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da dikkate alınarak hasat öncesi açıklanacak. Dolayısıyla hiçbir çiftçimiz mağdur edilmeyecek” açıklamasında bulundu.

Türkşeker'in 35 ilde 15 şeker fabrikası ve 62 ziraat bölge şefliği vasıtasıyla pancar üretim sözleşmelerini imzalamaya başladığının altını çizen Bakan Pakdemirli, “Türkşeker 170'i teknik personel olmak üzere yaklaşık 700 kişilik ekiple gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde bir hafta gibi kısa bir sürede 409 köyde 4 bin 252 çiftçiden yaklaşık 1,1 milyon ton pancar üretim taahhüdü alınarak sözleşmeler imzalandı” diye konuştu.

"Pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz"

Sonbaharda alınan yağışların geçen yılki yağışların üzerinde gerçekleştiğini belirten Pakdemirli, “Ayrıca, bol kar yağışlı bir kış geçiriyoruz ve sonrasında ise bereketli yağmurları bekliyoruz. Meteorolojik veriler bu sene pancar üretiminde geçen yıla göre daha az su sorunu yaşanacağını müjdeliyor. Beklenen iklim koşulları oluştuğunda 2022 yılında pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz” dedi.

Pancar çiftçisine verilen destekler artırıldı

Türkşeker'in 2022 üretim döneminde pancar çiftçisine olan desteğini artırdığına da dikkat çeken Pakdemirli, “Türkşeker çiftçimizin yüzde 17 olan istihkak posa oranını yüzde 20'ye, faizsiz şekilde üç kez verilen avans sayısını 4'e çıkardı. Çiftçimizin finans sorunu yaşamaması için avans miktarı ise yüzde 100 artırılarak her dönem için ton başına 36 TL olarak belirlendi” diye konuştu.