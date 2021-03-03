Bakan Pakdemirli: "Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002 yılında 16,5 milyon ton olarak üretilen pancarın 2021 yılında yüzde 39 artış ile 23 milyon tona ulaştığını belirtti. Türkiye'de en çok üretimi yapılan bitkisel ürünün pancar olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Dekara pancar verimimiz ise 2002 yılı öncesinde 3,5 ton seviyelerinde iken, 2020/2021 pazarlama yılında yüzde 96 artışla 6,85 ton olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılında 1,6 milyon ton şeker üretilmiş iken, 2020/2021 pazarlama yılında yüzde 94 artış ile yaklaşık 3,1 milyon ton şeker üretilmiştir. Böylelikle pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırılmıştır. Özel şeker fabrikalarının tamamında ise üretim yapılmış, üretimleri bir önceki yıla göre yüzde 24 artmıştır. Ayrıca 2021 yılında doğrudan veya dolaylı 150 milyon dolar değerinde 470 bin ton şeker ihracatı gerçekleştirilecektir. 2002 yılından itibaren yurt içi tüketime yönelik ithalat yapılmamıştır ve yurt içi şekerin tamamı yerli ve milli pancar şekeri üretimiyle karşılanmaktadır. Diğer yandan 2002 yılı öncesinde yurt içine 460 bin ton olarak satılan nişasta bazlı şeker (NBŞ), kotalarda yapılan düzenleme ile 67 bin tona düşürülmüştür” açıklamasında bulundu.