Bakan Pakdemirli: "Su kaynaklarının korunması için 'Ulusal Su Planı' hazırlanacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için 'Ulusal Su Planı' hazırlanacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı Lansmanına katıldı. Programda, 18-21 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Tarım Orman Şurası'nda alınan tavsiye kararlarının hayata geçirilmesine ilişkin eylem planları açıklayan Bakan Pekmirli, bir sunum gerçekleştirdi. 8 ana başlıkta ve 39 maddede toplanan Şura eylem planlarından 2020'de 18, 2021'de 9, 2022'de 9, 2023'te ise 3'ünün hayata geçirilmesi planlanıyor.

2020 yılında hayata geçirilecek 16 eylem planı ile; tohumdan sofraya dijital değer zincirinin kurulması, sözleşmeli üretim/alternatif destekleme modelinin oluşturulması ve uygulanması, gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik alt yapının oluşturulması, gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcılığı için mevzuat düzenlemesi yapılması ve uygulamaya konulması, gıdada bilgi kirliliğinin önlenmesi, gıda okur yazarlığının artırılması, tarım orman ürünlerinde markalaşma - altyapı çalışmalarının tamamlanması, orman ve orman ürünlerinin teşvik edilmesi, orman yangınlarına erken müdahale, damızlık deve üretim merkezlerinin kurulması, uluslararası projelerinin teşvik edilmesi, yabancı ülkelerde üretimin teşvik edilmesi, her koşulda gıda güvenliği, kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi, meteorolojik bilginin etkin kullanılması, su kanununun çıkarılması, endüstriyel amaçlı kullanılacak lifli bitkilerin üretiminin arttırılması, büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden tanımlanması amaçlanıyor gibi maddeler yer alıyor.

2020 yılında tamamlanacak eylemlerden ilkini ‘‘Tohumdan Sofraya Dijital Değer Zincirinin Kurulması'' oluşturuyor. 2020 yılında ‘Sözleşmeli üretim - alternatif destekleme modelinin oluşturulması ve uygulanması Gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik alt yapının oluşturulması, Gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcılığı için mevzuat düzenlemesi yapılması ve uygulamaya konulması , Gıdada bilgi kirliliğinin önlenmesi, gıda okur yazarlığının artırılması, Tarım orman ürünlerinde markalaşma - altyapı çalışmalarının tamamlanması, ‘Orman ve orman ürünlerinin teşvik edilmesi- yeşili koru, katma değeri arttırması ve Orman yangınlarına erken müdahale hedefleniyor.

2021 yılında mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahdit çalışmalarının tamamlanması, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması - arazi bankacılığı ve birlikte üretim, Toprak ve su kaynaklarının yönetimi, kaynakların sürdürülebilir yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılması, çölleşme ve erozyonla mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, lisanslı depoculuğun geliştirilmesi, elektronik ürün ticaretinin yaygınlaştırılması', aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak- gençlerde girişimciliğin desteklenmesi,sıfır atık - atıkların değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi, doğa turizmi potansiyeli çıkarılarak doğa turizminde uluslararası marka haline gelinmesi hedefleniyor.

2022 yılında da yine 11 eylem planının hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Planlanan eylem planları ise şu şekilde;

“Yerli ve milli tohumculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yerel (ata) tohum çeşitlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarete kazandırılması,Organik ve organomineral gübre kullanımı,ulusal orman envanterinin tamamlanması, Türkiye'nin uluslararası orman fidanı üretim ve pazarlama merkezi haline getirmek, buzağı ölümleri ve döl veriminde uluslararası ortalamalara ulaşmak, Küçükbaş hayvan sayısının artırılması - kırmızı et üretimindeki küçükbaş eti payının artırılması, Küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi ve pazar payının artırılması, Su ürünleri yetiştiriciliğinde ve avcılığında üretimin arttırılması, Genetik kaynak veri tabanı projesi, veteriner biyolojik ürünlerin ar-ge yatırımlarının teşvik edilmesi.”

2023 yılı sonrasında da 3 eylem planının hayata geçmesi planlanıyor. Arazi kullanım planlarının yapılması,arazi toplulaştırma projelerinin on yıl içerisinde tamamlanması, yeni sulama yatırımlarının ve rehabilitasyon projelerinin önceliklendirilmesi hedeflenen projeler arasında.

Türkiye'nin marka değerinin oluşturulmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Pakdemirli, Türkiye'de Küresel Ölçekli Marka Oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Zeytinyağımızı artık şişeye koyup markasıyla pazarlama dönemi gelmeliyiz. Orman ürünlerini koruyor olmamız gerekir. Biz batılı devletlere oranla yüzde 50 daha az kesim yapıyoruz. Buna rağmen gideceğimiz çok yolumuz var. Buradaki cari açığımızı tamamen artıya çevirecek bir planla ortaya çıktık. Hedef pazarların belirlenerek, markalaşma konusunda bakanlıklar ile ortak çalışma yapılması ve birincil tarım ürünlerinde katma değeri artırmak planlanıyor. İngiltere Kraliçesi 10 sene kadar önce Bursa'nın siyah inciri var alıp yiyor diyor ki bu çok lezzetli. Ürünün değeri yükseliyor. Ürünlere mutlaka bir hikaye yüklememiz gerekiyor” dedi.

Orman yangınlarına erken müdahalede 2000'li yılların başında 40 dakika olan süreyi 12 dakikaya indirdiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, ”Orman teşkilatı iyi bir teşkilat, 180 yıllık köklü bir teşkilat ama kendisini yenilemek durumunda. Biz yeni teknolojilerle her gün daha nasıl iyi mücadele ederiz diye bu teknolojileri takip etmek zorundayız” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, tohumda İthalatçı bir ülke değil, ihracatçı bir ülkeyiz. 86 ülkeye tohum ihracatımız var" şeklinde konuştu.